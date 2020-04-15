Обмен пленными: названы имена десятков украинцев в ОРДЛО

Юрий Сергиенко Общество 02:23, 16.04.2020 Обновлено: 02:30, 16.04.2020

СМИ опубликовали список десятков украинцев, которые находятся в плену у боевиков на Донбассе.

В нем значатся обычные граждане и военнослужащие, всего более 30 человек. Отдать в рамках ближайшего обмена пленными должны 19, сообщает "Радио Свобода".

slovoidilo.ua

Издание отмечает, что многих из них террористы пытали. Также уточняется, что этот список не является исчерпывающим:

  • Елена Федорук

  • Марина Юрчак

  • Елена Пех

  • Андрей Гаррюс

  • Павел Подвезко

  • Валерий Матюшенко

  • Андрей Сидоренко

  • Виталий Демьяненко

  • Станислав Боранов

  • Сергей Русинов

  • Игорь Назаренко

  • Вячеслава Засыпка

  • Петр Сандулов

  • Сергей Дубровин

  • Евгений Ставцев

  • Вадим Дреев

  • Геннадий Матвийчук

  • Александр Марченко

  • Богдан Ковальчук

  • Григорий Синченко

  • Сергей Мироныч

  • Виталий Желдак

  • Хальдун Харахшех

  • Роман Сагайдак

Военнопленные:

  • Юрий Гордейчук

  • Павел Корсун

  • Виктор Шайдов

  • Андрей Качиньский

  • Игорь Мирончук

  • Роман Онищук

  • Сергей Хотенов

  • Виталий Чмиль

Как сообщал OBOZREVATEL, очередной обмен пленными планируется на 16 апреля. По словам представителя Украины в ТКГ Богдана Бондаря, окончательно все станет будет известно только утром, если российская сторона не выдвинет новые требования.

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