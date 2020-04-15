Обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" состоится 16 апреля – СМИ
Обмен пленными между Украиной и террористами "ДНР" и "ЛНР" состоится в четверг, 16 апреля.
Предварительно, он начнется в 16:00, сообщило "Громадське" со ссылкой на свои источники в миссии ОБСЕ и МВД Украины.
Отмечается, что обмен будет проходить на контрольном пункте въезда и выезда "Майорское".
Освещать процесс журналистов не допустят в связи с карантином. На месте будет снимать только представитель Офиса президента.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента днем 15 апреля заявили, что очередной этап взаимного освобождения пленных в процессе подготовки: идут последние согласования по списку и по логистике.
Напомним, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина ожидает от России подтверждения об обмене пленными с "Л/ДНР", который должен состояться до 17 апреля.