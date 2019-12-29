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29 декабря • обновлено в 10:28
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Обмен пленными. Чему Зеленскому стоит поучиться у Израиля

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Чему Зеленскому стоит научиться у Нетаньяху: речь премьер-министра Израиля после освобождения Гилада Шалита, солдата, которого обменяли на 1027 заключенных, в том числе 279 приговоренных к пожизненному заключению за убийство 599 израильтян.

У сделки по Шалиту были отличия от дела "беркутов". Переговоры о сделке с террористами шли 5 лет и 3 месяца, изначально Беньямин Нетаньяху как и все руководство Израиля были категорически против соглашения, вопрос обсуждался в парламенте, более года под офисом премьер-министра стояла палатка родственников Шалита, которые требовали обмен. Процесс был максимально публичным - многие военные, ветераны, политики выступали против обмена, в обществе шла дискуссия. Спецслужбы Израиля по приказу премьера приложили максимум усилий, чтобы обнаружить Шалита - было захвачено немало террористов, но Шалита не нашли. Поскольку большинство общества поддерживало обмен, и перспективы силового освобождения не было, Нетаньяху принял решение 18 октября 2011 года:

"Граждане Израиля, в эти дни нас всех объединяет общая радость и общая боль. Два с половиной года назад, когда я вступил в должность премьер-министра, одной из важнейших задач являлось освобождение похищенного солдата Гилада Шалита из плена ХАМАС. Сегодня эта задача была успешно выполнена, но для этого требовалось принять очень непростое решение. Будучи солдатом и командиром, я не раз выходил на опасные боевые задания, но я всегда знал, что если я или мои товарищи попадем в плен, государство Израиль сделает все возможное для нашего освобождения (Нетаньяху - ветеран войны, участвовал во многих боях и операции по освобождению заложников - Ю.Б.). Сейчас, будучи премьер-министром, я именно так и поступил. Ежедневно посылая солдат защищать государство Израиль, я верю, что наша солидарность и взаимная ответственность является одной из основ нашего существования. Также, я руководствовался стремлением свести к минимуму угрозу безопасности граждан Израиля, поэтому я выставил два четких требования. Первое: верхушка ХАМАС, включая массовых убийц, останется в тюрьме. Второе: подавляющее большинство освобожденных террористов будет изгнано или останется за пределами Иудеи и Самарии.

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На протяжении нескольких лет ХАМАС всеми силами сопротивлялся этим требованиям. Но несколько месяцев назад, мы получили однозначные сигналы того, что ХАМАС готов пойти на уступки в этом вопросе. На протяжении дней и ночей в Каире велись упорные переговоры, при посредничестве Египетского правительства. Мы настояли на своем, большинство наших требований было выполнено, и я должен был принять решение.

Я понимаю, что семьи пострадавших от террористических актов испытывают непереносимую боль. Тяжело видеть, как негодяи, убившие их близких, выходят на свободу, не отбыв полного наказания. Но я также знал, что в сложившихся обстоятельствах на государственном уровне, это была лучшая сделка, которую мы могли заключить, притом, что никто не мог гарантировать сохранения условий ее выполнения. В таком случае Гилад мог пропасть, к сожалению, такое уже случалось в прошлом. Я думал о Гиладе на протяжении всех пяти лет его пленения. Я не хотел, чтобы его судьба уподобилась судьбе Рона Арада (израильский летчик, попал в плен в 1986 году и с тех пор считается пропавшим без вести - Ю.Б.). Рон попал в плен ровно 25 лет назад и до сих пор не вернулся. Я помню тоску матери Рона Арада, Батьи, до самой ее смерти. Я знал, что несу большую ответственность и понимал всю важность принятия решения. В такие минуты лидер всегда находится в одиночестве и должен принять решение. Я все взвесил и решил. Министры правительства поддержали решение подавляющим большинством.

Сегодня Гилад вернулся домой, к своей семье, своему народу, в свою страну. Это очень волнующий момент. Сегодня, когда он сошел с трапа самолета, я обнял его, проводил к родителям, Ноаму и Авиве и сказал им: "Я вернул вашего сына домой".

Однако это и тяжелый день. Мы снизили цену, но она все еще велика.

Я заявляю: мы будем продолжать бороться с террором. Каждый освобожденный террорист, вернувшийся к террористической деятельности, будет наказан. Государство Израиль отличается от своих врагов. Мы не празднуем освобождение террористов, не носим на руках убийц. Напротив, мы верим в святость человеческой жизни. Это древняя традиция еврейского народа.

Граждане Израиля, в последние дни мы наблюдали сплоченность, какой мы не видели давно. Это единство является, и будет являться источником мощи еврейского государства. Сегодня мы празднуем возвращение Гилада в наше свободное государства – государство Израиль. Завтра мы отпразднуем праздник "Симхат Тора". Сегодня я говорю вам от имени всех граждан Израиля и в духе вечных ценностей нашего народа: народ Израиля жив!"

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху с освобожденным из плена солдатом Гиладом Шалитом, которого обменяли на 1027 заключенных

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху с освобожденным из плена солдатом Гиладом Шалитом, которого обменяли на 1027 заключенных

Не было ничего кулуарного. Беньямин Нетаньяху является премьер-министром Израиля до сих пор, во многом потому что уделяет огромное внимание защите страны и коммуникациям с обществом.

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Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Тема
Обмен пленными
Персоны
Владимир Зеленский Биньямин Нетаньяху
Теги
Израиль военнопленные
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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