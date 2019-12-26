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27 декабря • обновлено в 00:39
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Хочет забрать "зверье": Украину призвали не поддаваться на уловку Путина с большим обменом

2.2т
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Большой обмен между Украиной и российскими оккупантами будет неравноценным, поскольку Кремль требует выдать преступников, удерживая невиновных украинцев.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Россия хочет забрать своих детоубийц, палачей безоружных, террористов, предателей, всю грязь "русского мира", ставшего "русским адом" на Донбассе. Сравнить поименно списки на обмен это значит сравнить два разных мира мир российских чертей и мир людей", – написал он.

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Большой обмен: Украину призвали не поддаваться России

Большой обмен: Украину призвали не поддаваться России

Фокус

Бутусов обратил внимание, что вслед за подозреваемым в причастности к катастрофе МН17 на Донбассе Владимиром Цемахом, Россия может получить также экс-"беркутовцев", диверсантов, которым вменяют теракт в Харькове и подозреваемых в бойне в Мариуполе.

"Конечно, это зверье надо бы для истории показывать в Украине живьем, чтобы все понимали, кто спровоцировал эту войну не из-за языка, не из-за прав человека, а просто по приказу и по оплате из Кремля", – возмутился журналист.

"Но в плену остаются наши, достойные люди. И как же многое может сказать список для обмена! Кого хотят забрать они и кого хотим забрать мы. В этом и есть огромная разница. В российских тюрьмах и подвалах достойные люди, те, кто защищал свободу нашей страны, те, кто дал отпор российской агрессии, кто не пустил "русский ад" дальше в Украину", – акцентировал он.

По официальным данным СБУ, отметил Бутусов, наших в плену свыше 320, и эта информация далеко не окончательная. "Если обмен будет действительно "всех на всех" это единственно возможная цена. Если обмен будет, как сказал Путин в Париже, "подтвержденных на подтвержденных", 53 человека, значит, отдавать всех негодяев нельзя, надо сохранять фонд для полного обмена", – подчеркнул он.

"Спасать надо всех и максимальное количество наших. Украина готовит на обмен всех, кто нужен Кремлю и кто участвовал в преступлениях, организованных либо поощряемых РФ. Эта мразь все равно заслуживает заочного осуждения. Их нельзя амнистировать и прощать, потому что только в суде мы можем детально установить правду, и дать оценку все фактам и уликам", – резюмировал Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ написали, что обмен пленными между Киевом и ОРДЛО должен состояться в воскресенье, 29 декабря, на КПП "Майорск" под Горловкой

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Обмен пленными
Персона
Юрий Бутусов
Место
Украина
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
агенту трампу конец. Украинам ждет от Байдена секторальных санкций против россии
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
80% меняемых с украинской стороны до сих пор НЕ ОСУЖДЕНЫ украинским судом, хотя по 4-5 лет сидят в СИЗО. А значит, они не преступники.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Ох, жыдусов допи.здится, что его на подвале провернуть на швабру) за чертей с него и с его семьи спросят очень скоро
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