Хочет забрать "зверье": Украину призвали не поддаваться на уловку Путина с большим обменом

Большой обмен между Украиной и российскими оккупантами будет неравноценным, поскольку Кремль требует выдать преступников, удерживая невиновных украинцев.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Россия хочет забрать своих – детоубийц, палачей безоружных, террористов, предателей, всю грязь "русского мира", ставшего "русским адом" на Донбассе. Сравнить поименно списки на обмен – это значит сравнить два разных мира – мир российских чертей и мир людей", – написал он.

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Бутусов обратил внимание, что вслед за подозреваемым в причастности к катастрофе МН17 на Донбассе Владимиром Цемахом, Россия может получить также экс-"беркутовцев", диверсантов, которым вменяют теракт в Харькове и подозреваемых в бойне в Мариуполе.

"Конечно, это зверье надо бы для истории показывать в Украине живьем, чтобы все понимали, кто спровоцировал эту войну – не из-за языка, не из-за прав человека, а просто по приказу и по оплате из Кремля", – возмутился журналист.

"Но в плену остаются наши, достойные люди. И как же многое может сказать список для обмена! Кого хотят забрать они – и кого хотим забрать мы. В этом и есть огромная разница. В российских тюрьмах и подвалах достойные люди, те, кто защищал свободу нашей страны, те, кто дал отпор российской агрессии, кто не пустил "русский ад" дальше в Украину", – акцентировал он.

По официальным данным СБУ, отметил Бутусов, наших в плену свыше 320, и эта информация далеко не окончательная. "Если обмен будет действительно "всех на всех" – это единственно возможная цена. Если обмен будет, как сказал Путин в Париже, "подтвержденных на подтвержденных", 53 человека, значит, отдавать всех негодяев нельзя, надо сохранять фонд для полного обмена", – подчеркнул он.

"Спасать надо всех и максимальное количество наших. Украина готовит на обмен всех, кто нужен Кремлю и кто участвовал в преступлениях, организованных либо поощряемых РФ. Эта мразь все равно заслуживает заочного осуждения. Их нельзя амнистировать и прощать, потому что только в суде мы можем детально установить правду, и дать оценку все фактам и уликам", – резюмировал Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ написали, что обмен пленными между Киевом и ОРДЛО должен состояться в воскресенье, 29 декабря, на КПП "Майорск" под Горловкой

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