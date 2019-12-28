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28 декабря • обновлено в 13:10
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Обмен пленными: адвокат сообщил, что 11 экс-беркутовцев вычеркнули из списков

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Представитель экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстрелах людей на Майдане во время Революции Достоинства, Игорь Ворфоломеев заявил, что украинская сторона вычеркнула 11 бывших спецназовцев из списка на обмен удерживаемыми с так называемыми Л/ДНР.

Об этом он сказал перед заседанием апелляционного суда, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения экс-беркутовцев, сообщает hromadske.

Их обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Экс-беркутовцев вычеркнули из списка на обмен

Экс-беркутовцев вычеркнули из списка на обмен

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Так, защита обвиняемых по этому делу бывших беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина просит освободить их из-под стражи. А защита еще для двух фигурантов этого дела – Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, находящихся под домашним арестом, – просит отменить им меру пресечения.

Ранее OBOZREVATEL писал, что участниками нового обмена пленными между Киевом и ОРДЛО, который должен состояться 29 декабря, могут стать фигуранты громких преступлений на территории Украины.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Тег
Беркут
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