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16 апреля • обновлено в 14:13
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Из плена "Л/ДНР" вернулся один из "заблудившихся" бойцов ВСУ: что о нем известно

3.6т
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Среди освобожденных 16 апреля из плена "Л/ДНР" украинцев есть 49-летний прапорщик из Кривого Рога Виктор Шайдов.

Об этом рассказала омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, к ней обращались родные военнослужащего и она передала данные о нем в Центр по обмену военнопленными СБУ.

Виктор Шайдов попал в плен в мае 2019 года возле КПП "Новотроицкое".

Девять освобожденных украинцев

Девять освобожденных украинцев

Офис президента

Как сообщала тогда в Facebook волонтер Дарья Андрусенко, рано утром восемь бойцов 43-й МПБ "Патриот" выдвинулись в ППД бригады для сверки документов. В экипаж входили бойцы, которые проходили службу уже более двух лет. Они не имели при себе оружия и решили сократить проложенный маршрут, но попали в плен.

Виктор Шайдов

Виктор Шайдов

Виктор Шайдов

Виктор Шайдов

Из восьми человек экипажа, кроме Шайдова, домой вернулись еще трое. Их освободили в декабре прошлого года. Таким образом, в руках боевиков остаются еще четверо военнослужащих из этой группы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, между Украиной и террористами, оккупировавшими некоторые районы Донбасса, прошел очередной этап обмена удерживаемых лиц. Домой вернулись 11 украинцев (трое якобы отказались от обмена).

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина
Теги
военнопленные боевики Донбасс
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