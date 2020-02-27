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27 февраля • обновлено в 11:08
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Обмен на Крым был не равноценен

4.6т

Я никогда не любила Крым. Может быть потому, что редко там бывала и родственников там нет. Но это не говорит о том, что он мне не нужен. Как прагматик, замечу, что эмоции не так важны, если есть юридический факт - признанные границы, подписанные протоколы, вложенные деньги. Если завтра мне скажут, что у нас появилась юридическая (не военная) зацепка для возврата Кубани - я всеми руками За. И хотя у меня эта Кубань тоже не вызывает никаких эмоций - я приветствую рациональность.

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Именно потому мне понятнее бизнес - его отношение к своему и чужому. И люди из бизнеса гораздо рациональнее и полезнее для страны, чем люди со сцены, или только те, кто умеет хорошо и много трепать языком на публику. Обмен на Крым был абсолютно не равноценен, и на каждую вложенную копейку в Крым мы потеряли сотни и тысячи недополученной прибыли с плодородных украинских земель, отданных взамен. Как это "расхлебывать"? И почему так слабо наши "попередники" до начала войны разыграли эту карту? Недополученную прибыль можно было бы компенсировать, разместив у себя в Крыму не российский флот, а что-то более выгодное. А так - получается, "государственников" у нас до Порошенко не было.

Наши люди так хорошо считают собственные деньги, но так плохо - государственные...

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Новости России
Источник
Источник: Facebook Олени Кудренко
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Марченко Юра
Марченко Юра
Кто и когда менял Крым с Кубанью ,сколько не искал ничего не нашел в интернете.В 1783 году, после упразднения Крымского ханства, Кубань присоединена к Российской империи.C тех пор эта территория в России украинцев там называли малороссам, а русских великороссами
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Автору. В Ваших словах вижу рацио. И когда-нибудь это свершится. Правда, хочется как можно раньше...
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Я один не понял что именно поменяли на Крым?
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