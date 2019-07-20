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Обматерил Путина: ведущему простили выпад против президента РФ

2.1т Читать материал на украинском

Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния, который в прямом эфире обматерил президента России Владимира Путина, по истечении срока взыскания сможет вернуться к выполнению своих служебных обязанностей.

Так считает новый генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Паата Салия, сообщает "Интерфакс".

Он встретился с коллективом канала и отметил, что новый владелец Кибар Халваши не намерен вмешиваться в редакционную политику компании.

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"Мразь и подонок!" Кадыров набросился на Габунию из-за Путина

Георгий Габуния

Георгий Габуния

РИА Новости

В свою очередь, с целью контроля кадрового вопроса, коллектив "Рустави 2" выдвинул новому гендиректору предложение создать общественный совет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир Путин Георгий Габуния
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Представьте себе всё это в масштабе многоквартирного дома: Одному жильцу не нравится сосед, он выходит на балкон и начинает его крыть матом на всю улицу, а из одной форточки вылазит ещё одна соседка и уже по традиции подхватывает. Вопрос: -Какова реакция прохожих и адекватных соседей?
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П А
П А
Ржунимагу у коней пи...дальных и сравнения пи...дальные.
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Mega Death
Mega Death
Ещё вчера они вешали, что этому хаму место на рынке)).
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Макарский Александр
Макарский Александр
Педики нынче в почете? Да,кастрюлеголовые евро-нерабы?
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Макарский Александр, вам аленям виднее ! Опыт у вас богатый ...
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