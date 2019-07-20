Обматерил Путина: ведущему простили выпад против президента РФ

Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния, который в прямом эфире обматерил президента России Владимира Путина, по истечении срока взыскания сможет вернуться к выполнению своих служебных обязанностей.

Так считает новый генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Паата Салия, сообщает "Интерфакс".

Он встретился с коллективом канала и отметил, что новый владелец Кибар Халваши не намерен вмешиваться в редакционную политику компании.

Георгий Габуния РИА Новости

В свою очередь, с целью контроля кадрового вопроса, коллектив "Рустави 2" выдвинул новому гендиректору предложение создать общественный совет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

за оскорбление Владимира Путина в прямом эфире Габунию на 2 месяца отстранили от работы на телеканале;

также гендиректор телекомпании прокомментировал данный скандал, отметив, что извиняться не собирается.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся