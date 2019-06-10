Обломки ракет и беспилотники: украинцам закроют доступ к курортам под Одессой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проведут испытательные пуски новых ракет украинской разработки "Нептун" и "Ольха-М".

Масштабные учения пройдут с 12 по 14 июня на Государственном испытательном полигоне под Одессой, сообщает пресс-служба Татарбунарской районной государственной администрации.

В связи с этим, в указанные дни будет ограничен доступ украинцев к прибрежным районам около курорта Лебедевка, в частности на мыс Калфа, мыс "Ледники", а также на отделяющую Тузловские лиманы прибрежную косу протяженностю 10 км.

ВСУ проведут испытательные пуски ракет Пресс-служба Татарбунарской РГА

Сообщается, что в этом районе возможно падение обломков ракет и беспилотников, которые могут быть взрывоопасны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина завершила испытания новейшей реактивной системы залпового огня "Верба" и начинает серийное производство.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!