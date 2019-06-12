Ожоги нарисовали? Зам Садового попал в громкий скандал

Заместитель мэра Львова Андрея Садового Геннадий Васькив якобы не получил, а только имитировал ожоги.

Журналисты нашли доказательства того, что ему их нарисовали в салоне красоты, говорится в сюжете "Народного толк-шоу" (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Съемочная группа поговорила и с профессиональным гримером, которая подтвердила догадки: "Такие вещи совершенно реально выполнить, поскольку есть специальные средства. Есть жидкий латекс, которым покрывают лицо, он высыхает до определенной консистенции, после чего можно создать эффект рваной кожи, и, имея специальные навыки, можно все это разрисовать".

Васькива облили краской скриншот видео

Васькива облили краской скриншот видео

Также журналисты посетили салон красоты. В нем есть кресло, похожее на то, на котором сидит пострадавший Васькив.

Заведение принадлежит его жене, при этом она информацию опровергает, что грим наносился в салоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовском городском совете на заседании исполкома 24 мая облили краской Васькива. Также облили и.о. департамента "Администрация городского главы" Евгения Бойко.

Между ними произошел конфликт. Спор вспыхнул из-за выделения 20 миллионов гривен владельцу Львовского автозавода, российскому бизнесмену Игорю Чуркину.

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