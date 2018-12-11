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''Облавы'' на призывников: украинцы рассказали, как к этому относиться

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Большинство украинцев считают, что "облавы" на призывников являются беспределом и нарушением закона.

По крайней мере так ответили 30% читателей в опросе OBOZREVATEL, в котором участвовали 13668 человек.

Еще 27% уверены, что такие действия в рамках призывной кампании является правильным решением в борьбе с укронистами.

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В свою очередь 22% респондентов ответили, что это все же "перегиб" отдельных военкоматов. А 18% опрошенных уверены, что это все фейк и пропаганда Кремля. И всего 3% читателей выразили безразличие к этому вопросу.

''Облавы'' на призывников: украинцы рассказали, как к этому относиться

Как сообщал OBOZREVATEL, скандалы с призывниками появились еще в октябре. Тогда в сети появилось видео, на котором военнослужащий попытался прямо на улице задержать молодого человека. При этом полковник ВСУ Виктор Шидлюх заявлял в эфире ObozTV, что эта история создана с целью срыва осеннего воинского призыва в Украине.

Похожая ситуация наблюдалась в Киеве, где люди в форме дежурили прямо у выходов метро. 9 декабря в сети появилось видео "облав" на призывников.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Тема
Опросы Обозревателя
Место
Украина
Тег
облава на призывников
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