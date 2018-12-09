Мобилизация в Украине: появилось новое видео облав на призывников

В Украине в рамках призывной кампании зафиксированы новые случаи "облав" на призывников, которых сотрудники военкоматов останавливают прямо на улице.

На "крайние меры" военкоматы идут из-за невыполнения планов по призыву, который закончится 31 декабря, пишет InfoResist.

В частности, в Ривне сотрудники военкомата остановили посреди улицы молодого человека и пытались увезти его в военкомат. Конфликт закончился вызовом полиции.

На странице "Типове Рівне" в Facebook был опубликован ролик. На нем видно, как люди в военной форме с матами запрещают снимать на видео их лица, обосновывая это несуществующими законами.

Телеканал "UA Ривне" подтвердил подлинность этого видео и пообщался со сторонами конфликта — автором видео, полицией, военными и адвокатом.

Как оказалось, сотрудники военкомата пытались задержать парня не призывного возраста и доставить его в военкомат.

"Шел на работу, вышел из дома, иду по тротуару в наушниках, ко мне подъехала машина "Хюндай". Вышел человек в форме и говорит — почему вы не обращаете на нас внимания, говорю — я вас не услышал. Они говорят, присядьте к нам, вы должны проехать с нами в военный комиссариат. Я спрашиваю – на каком основании? Они объясняют, что какая-то операция по розыску лиц, уклоняющихся от армии, от военной службы", – рассказал молодой человек, который представился как Влад.

"Я объяснил, что я не призывного возраста, они мне говорят, что все равно надо проехать. Они не предъявили никаких удостоверений, хамили, вызвали полицию на том основании, что я не хочу с ними ехать. Я тоже вызвал полицию в свою очередь. У них не было моих данных, они не знали — кто я, что я. Они просто подходили к людям", – добавил Влад.

В то же время командир батальона Управления патрульной полиции Андрей Лисничук рассказал, что полицию вызывали представители военкомата, а также 19-летний парень. Все документы у людей в военной форме были при себе — они действительно сотрудники военкомата. Патрульные взяли у них объяснения и выяснили, что Влад не находится в розыске.

В свою очередь, представитель ОК "Запад" Анатолий Прошин подтвердил факт проведения мероприятий по отлову молодых людей для доставки в военкомат. Прошин добавил, что в Ривне прибыли сотрудники военкомата из Хмельницкой области для усиления оперативных групп. По его словам, эти группы вручают повестки людям призывного возраста.

Прошин также добавил, что если призывники оказывают сопротивление, то военные вызывают полицию и уже в присутствии их проверяют документы, доставляют в военкомат для уточнения данных. И потом принимают решение, отпускать домой или отправлять на медицинскую комиссию.

По словам представителя оперативного командования "Запад", в задержании парней, не достигших призывного возраста, нет ничего противозаконного. "Массово не выполняется закон, люди не прибывают в военкоматы. Если бы выполняли у нас закон, такого бы не было, мы уже идем на крайние меры", — заявил он.

Это уже не первый случай задержания мужчин призывного возраста на улицах Украины.

Как отмечает InfoResist, ранее в Киеве сотрудники военкоматов вместе с полицией дежурили прямо у выходов метро. При этом случаев неадекватного поведения со стороны военных не было зафиксировано.

В то же время в регионах представители Минобороны ведут себя менее адекватно. Так, один из громких случаев произошел в Черкассах. Видео с конфликтом между адвокатом задержанного, полицией, сотрудниками военкомата и представителями Нацгвардии попало в сеть. По словам авторов видео, военные отказывались предоставлять документы на то, что задержанный находится в розыске.

Аналогичная ситуация произошла и с киевлянином — его историю InfoResist рассказала его сестра.

"Брата остановили у метро трое мужчин в штатском и один сотрудник полиции. Потребовали у него документы и показали свои. Предложили поехать в военкомат проверить, не числится ли он в розыске. Он сначала отказался, но сотрудники военкомата были непреклонными, с места не сдвинулись. В Голосеевский военкомат поехали, простояв час на улице. Там у него забрали паспорт и отправили на медкомиссию. За ним закрепили офицера, который контролировал, чтобы он не сбежал. Сказали, что отвезут на дополнительную проверку в полицию и медкомиссию – в итоге увезли в пункт сбора", – рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в Украине с 26 ноября по 25 декабря.

В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Минобороны и Генштабу предусмотреть меры частичной мобилизации и уточнить мобилизационный план резервистов.