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27 сентября • обновлено в 19:32
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"Облава" на призывников в Украине: ветеран АТО раскрыл детали

23.1т Читать материал на украинском

Розыск украинцев, которые уклоняются от призыва на срочную военную службу, касается в основном мужчин в возрасте 22-24 лет.

"Тех, кому 26 лет, уже не подают в розыск. Они фактически через год освобождаются от срочной службы. А вот тех, кто уклонялся с 18-летнего возраста, и им 22-24 года – таких будут разыскивать", – разъяснил в эфире ObozTV ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай.

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Он уточнил, что почти 35 тысяч дел по розыску "уклонистов", которые передали Национальной полиции Киева, касаются "злостных нарушителей", которые не явились в военкоматы три раза подряд.

"В соответствии с законом о воинской обязанности, если человек не получил повестку, то он должен сам явиться в военкомат для выяснения обстоятельств. Там он получит информацию о возможной отсрочке от призыва или вообще будет освобожден от службы. Он также обязан пройти медкомиссию", – рассказал Гай.

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"Если на протяжении 10 дней человек не явился, и так было три раза подряд – то военный комиссариат подает его на розыск в полицию. Потому что человек пропал. Идет война, а человека нет", – объяснил волонтер.

По его мнению, в основном поданным в розыск "не грозит ничего особенного".

"Хотя у нас были прецеденты, когда резервисты, которые получили повестку и расписались в ней, в результате не явились без уважительных причин. И был случай, когда человек после решения суда попал за решетку", – отметил ветеран АТО.

"Но я не думаю, что это будет касаться молодых "прогульщиков". Хотя посмотрим. В Израиле бы с ними очень жестко себя повели. Как и в Южной Корее. Там, если вы уклоняетесь от службы, это расценивается как криминал", – подчеркнул Гай.

Осенний призыв-2019 начинается 1 октября

Осенний призыв-2019 начинается 1 октября

mil.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, очередной призыв на срочную военную службу граждан от 20 до 27 лет начинается 1 октября 2019 года.

Только по Киеву военные комиссариаты передали в полицию 34 930 дел по розыску людей, которые уклоняются от призыва.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Теги
облава на призывников призыв армия Вооруженные силы Украины
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Сташко Вова
Сташко Вова
А вони на автобус и в Росію на заработки, отакот
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а до переворота такого не было.
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Дудко Олег
Дудко Олег
На Донбассе необходимо свежее мясо. Война до победного конца, пока не кончатся.
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