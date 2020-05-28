Область Украины побила антирекорд по COVID-19: 70 больных за сутки

Львовская область побила собственный рекорд по выявлению новых случаев COVID-19 – за минувшие сутки там прибавилось 70 больных.

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Об этом еще до обнародования официальных данных о заболеваемости по стране на сегодня сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый. Он анонсировал очередные шаги местной власти для решения такой неутешительной ситуации по области.

"+70 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это новый рекорд и плохой звоночек для всех нас", – подчеркнул чиновник.

По словам Садового, 28 мая на сессии Львовского городского совета местные депутаты будут голосовать за важные решения для противодействия последствиям эпидемии. Речь идет о закупке карет скорых, а также других необходимых медицинских средств.

"Надеюсь, здравый смысл победит и мы совместно сделаем все необходимое для защиты львовян", – добавил Садовый.

В то же время отмечается, что за последние сутки на Львовщине умерли еще четверо инфицированных COVID-19 пациентов. Как сообщает Telegram канал "Львов VS коронавирус", заболевшие были преклонного возраста и имели сопутствующие проблемы со здоровьем.

t.me/lvivVScoronavirus

Всего по состоянию на утро 28 мая во Львове и области насчитывается 1513 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 48 летальных, 335 человек выздоровели.

"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 329 ПЦР-тестов, из которых 70 – положительные (из них 53 – это жители Львова)", – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Львов в условиях карантина из-за коронавируса перешел в режим максимальной готовности к чрезвычайным ситуациям. Мэр Андрей Садовый рассказал о том, как живет город в таких условиях.