Главная Новости
28 мая • обновлено в 09:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Область Украины побила антирекорд по COVID-19: 70 больных за сутки

2.9т
Читать материал на украинском

Львовская область побила собственный рекорд по выявлению новых случаев коронавируса – за минувшие сутки там прибавилось 70 больных.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом еще до обнародования официальных данных о заболеваемости по стране на сегодня сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый. Он анонсировал очередные шаги местной власти для решения такой неутешительной ситуации по области.

"+70 больных коронавирусом за сутки на Львовщине. Это новый рекорд и плохой звоночек для всех нас", – подчеркнул чиновник.

Область Украины побила антирекорд по COVID-19: 70 больных за сутки

По словам Садового, 28 мая на сессии Львовского городского совета местные депутаты будут голосовать за важные решения для противодействия последствиям эпидемии. Речь идет о закупке карет скорых, а также других необходимых медицинских средств.

"Надеюсь, здравый смысл победит и мы совместно сделаем все необходимое для защиты львовян", – добавил Садовый.

В то же время отмечается, что за последние сутки на Львовщине умерли еще четверо инфицированных коронавирусом пациентов. Как сообщает Telegram канал "Львов VS коронавирус", все эти люди были пенсионерами и имели сопутствующие заболевания.

Область Украины побила антирекорд по COVID-19: 70 больных за сутки

t.me/lvivVScoronavirus

Всего по состоянию на утро 28 мая во Львове и области насчитывается 1513 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 48 летальных, 335 человек выздоровели.

"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 329 ПЦР-тестов, из которых 70 – положительные (из них 53 – это жители Львова)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Львов в условиях карантина из-за коронавируса перешел в режим максимальной готовности к чрезвычайным ситуациям. Мэр Андрей Садовый рассказал о том, как живет город в таких условиях.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Андрей Садовый
Место
Украина Львов
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 905.

    Вылечились: 7995. Умерли: 658.

  • В мире заболели более 5,7 млн человек, погибли – более 354 тысяч.

  • В США анонсировали вакцину от COVID-19: назван срок.

  • Вирусолог пояснила опасность "лекарства Трампа", которым лечили COVID-19

  • Выяснилось, как коронавирус передается в метро: ученые показали наглядное видео.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги