''Обладать Украиной'': Портников рассказал о ''темных страстях'' Кирилла и РПЦ

Желание Московского Патриарха Кирилла и председателя отдела внешних церковных связей митрополита Илариона обладать Украиной порочно, как вожделение, которое испытывал английский король Генрих VIII к Анне Болейн.

Такое сравнение сделал политический обозреватель, журналист Виталий Портников в своем Telegram-канале. Он напомнил о страшном финале, который привел вторую супругу короля на эшафот.

"Английский король Генрих VIII хотел жениться так часто, как только хотел. И поскольку Папа Климент VII не хотел с этим согласиться, объявил еретиком самого Папу, а епископов, которые хранили верность Святому Престолу - изменниками. Так возникло англиканство. Патриарх Кирилл и его "министр иностранных дел" митрополит Иларион, в отличие от средневекового короля - монахи, по крайней мере, формально. Но их греховная страсть к Украине столь же порочна, сколь вожделение, которое испытывал Генрих к Анне Болейн", – рассказал журналист.

По его словам, желание обладать тем, что на самом деле принадлежать не может, привело к объявлению патриарха Константинопольского Варфоломея I раскольником.

"Митрополит Иларион уверенно идет королевским путем - даром, что смиренный инок. Идет королевским путем порочной любви. Вот только чувство это в результате привела Анну Болейн на эшафот и не было никакого Папы, который мог бы защитить ее от гнева супруга. Об этом страшном финале тоже стоит помнить всем, кто путает любовь с желанием овладеть - тем более, когда владеть хотят монахи. Украине и ее пастве следует быть как можно дальше от Кирилла, Илариона и других русских иерархов с их темными страстями", – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом в связи с его решением об Автокефалии УПЦ.