После отключения из крана пошла мутная водица, оседая рыжим осадком в емкостях. 6 сентября вечером где-то за час до отключения уже пошла яркая ржавая вода. Хотела набрать запас. Открыла кран, жду пока стечет. А вдруг? Ан нет, ржавая так и идет. Пришлось набирать утром. Воду дают по 2-3 часа утром и вечером. В некоторых районах вода вообще не поступает. Хоть есть скважины, колодцы.

Овощи и фрукты, если брать в эквиваленте, дороже одежды, дороже мяса. Салатные помидоры одного сорта совершенно кислые, а огурцы абсолютно бесцветные на вкус с толстой шкурой. Арбузы тоже полусладкие. Очень хочется картошки. Здесь продают всего два сорта с привкусом горечи и противным послевкусием. Знакомая продавец в отделе курицы и мяса рассказала, как покупательница пожаловалась на цены: мы из Омска, у нас персики дешевле, чем в Крыму.

В разговорах прохожих не смолкает мат, а бабы вовсю курят на ходу и на детских площадках.

В Севастополе медсестра получает больше, чем в Симферополе - аж 25 тысяч рублей. Пенсия военного пенсионера 40 тысяч рублей. Зарплаты адмиралов более 100 тысяч. Повезло бахчисарайским торговцам. Богатые военные севастопольцы аж бегом сметают их доморощенную продукцию. Что бы поесть вкусно нужно выехать за пределы Севастополя. Однако, военные тоже должны понимать законы экономики. Предприятия лопаются, а значит и до них очередь дойдет.

Вот мне уже зимнюю одежду предложили купить в рассрочку, а вот позвонил интернет провайдер с акционным предложением: если у вас вдруг не будет денег оплатить интернет, позвоните нам и мы подключим на неделю. А ведь сколько раз я звонила раньше и просила подключить на денек-другой. "Нет - отвечал мне менеджер - внесите любую сумму и только тогда мы подключим на 2 дня". Но самое интересное, я впервые пришла в ветеренарную клинику и попросила сделать стерилизацию собаке с отсрочкой платежа.

- Без проблем - ответили сотрудники - когда сможете оплатите, в сентябре, октябре, ноябре.

А ведь они меня видят 1-й раз и даже не просили указать в договоре хоть примерный график оплаты.

Всё это признаки затухания экономики и обнищания населения. И все это на фоне обезвоживания Крыма. Как говорится, чем дальше в лес, тем страшнее сказка и тем отчаяннее российские новости по радио Комсомолке

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