В сети появились фотографии 11-летней Кристины Пьяновой из Харьковщины, которая была убита собственной матерью 30 апреля.

Фото были опубликованы самой девочкой в социальных сетях Instagram и Facebook задолго до трагедии. Напомним, по последней информации, мать Кристины Татьяна Пьянова, нанесла ей 20 ударов ножом, после чего отрубила ребенку голову.

Погибшей Кристине было всего 11 лет. Профили в соцсетях она практически не вела – последнее фото в Instagram было опубликовано 2 года назад – 30 августа 2018 года, а Facebook – 13 сентября 2019 года.

Кристина Пьянова

Кристина Пьянова

Кристина Пьянова

Кристина Пьянова

Кристина Пьянова

Кристина Пьянова

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