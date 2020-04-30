В сети появились фотографии 11-летней Кристины Пьяновой из Харьковщины, которая была убита собственной матерью 30 апреля.
Фото были опубликованы самой девочкой в социальных сетях Instagram и Facebook задолго до трагедии. Напомним, по последней информации, мать Кристины Татьяна Пьянова, нанесла ей 20 ударов ножом, после чего отрубила ребенку голову.
Погибшей Кристине было всего 11 лет. Профили в соцсетях она практически не вела – последнее фото в Instagram было опубликовано 2 года назад – 30 августа 2018 года, а Facebook – 13 сентября 2019 года.
Кристина Пьянова
Кристина Пьянова
Кристина Пьянова
Кристина Пьянова
Кристина Пьянова
Кристина Пьянова
Как сообщал OBOZREVATEL:
невменяемую обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, задержали 30 апреля в 05:30 в Харькове.
При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимало участие четыре экипажа полиции.
Оказалось, что в пакете находилась голова дочери-подростка неадекватной женщины. Обезглавленное тело девочки обнаружил ее дядя и заявил в полицию.
Личность женщины, которую задержали в Харькове с отрезанной головой несовершеннолетней дочери, уже установлена. Ею оказалась 38-летняя жительница села Подворки Татьяна Пьянова.
Дядя убитой дал показания полиции. Он рассказал, что семья жила бедно, но женщина постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает мужчина, всегда хорошо выглядела.
Убийство шокировало и соседей семьи. По их словам, женщина была вменяемой и от нее никто такого не ожидал.
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