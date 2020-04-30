Главная Новости
30 апреля • обновлено в 20:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Обезглавила родная мать: стало известно, как выглядела девочка, зверски убитая на Харьковщине. Фото

2.6т
Читать материал на украинском

В сети появились фотографии 11-летней Кристины Пьяновой из Харьковщины, которая была убита собственной матерью 30 апреля.

Фото были опубликованы самой девочкой в социальных сетях Instagram и Facebook задолго до трагедии. Напомним, по последней информации, мать Кристины Татьяна Пьянова, нанесла ей 20 ударов ножом, после чего отрубила ребенку голову.

Погибшей Кристине было всего 11 лет. Профили в соцсетях она практически не вела – последнее фото в Instagram было опубликовано 2 года назад – 30 августа 2018 года, а Facebook – 13 сентября 2019 года.

Кристина Пьянова

Кристина Пьянова

Кристина Пьянова

Кристина Пьянова

Кристина Пьянова

Кристина Пьянова

Кристина Пьянова

Кристина Пьянова

Кристина Пьянова

Кристина Пьянова

Кристина Пьянова

Кристина Пьянова

Обезглавила родная мать: стало известно, как выглядела девочка, зверски убитая на Харьковщине

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Убийство в Харькове" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Убийство в Харькове
Место
Украина Харьков
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
14
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 10406.

    Вылечились: 1238. Умерли: 261.

  • В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.

  • Ляшко заявил, что Украина вышла на плато по COVID-19, прогноз оптимистичный.

  • Лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом в Британии. Говорят, хватит 1 таблетки в день.

  • Ученые озвучили смертельную опасность нового лекарства от COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги