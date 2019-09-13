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13 сентября • обновлено в 10:08
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"Оберегают от бабушки": в сети высмеяли Путина в окружении "роботов"

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В сети высмеяли президента РФ Владимира Путина, который отгородился охраной от людей во время визита в Дагестан.

Фото с встречи в поселке Ботлих в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Путин о поступке жителей Ботлиха 20 лет назад: Было важно показать этим бандам, что народ не с ними", – подписал он фото.

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На снимке показан Путин в окружении личных охранников, которые все одинаково одеты и в темных очках. В сети писали, что глава Кремля боится встреч с народом, поэтому окружает себя большим количеством охраны.

Путин в Ботлихе

Путин в Ботлихе

Twitter

"Я смотрю, "жители Ботлиха" очень любят ходить в одинаковых костюмах с одинаковыми галстуками и носить черные очки. Во всяком случае, на этом фото такие люди составляют большинство", "Это сталевары в очках рядом с Путиным?", "Охраной облепился от страха, людей он боится, потому что нечего сказать и оправданий ему нет. И люди не хотят такого президента", "А что ж охраной отгородился", "Роботы?", "Теперь Путин не с народом", "Эти в очках Путина от народа оберегают? Или только от бабушки?" – писали в сети.

"Оберегают от бабушки": в сети высмеяли Путина в окружении "роботов"

Скриншот

"Оберегают от бабушки": в сети высмеяли Путина в окружении "роботов"

Скриншот

"Оберегают от бабушки": в сети высмеяли Путина в окружении "роботов"

Скриншот

Отметим, что жители села Ботлих одними из первых приняли удар террористов, проникших в республику из Чечни в августе 1999 года. Впервые Путин посетил Ботлих в августе 1999 года, это была одна из первых его поездок в статусе премьер-министра России. Второй раз Путин посетил село в 2008 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало видео, на котором видно, как президент России Владимир Путин в Ботлихе (Дагестан) выпил стопку водки, оставленную нетронутой во время своей поездки в республику еще в 1999 году. Пользователи принялись нещадно комментировать ролик.

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70rus xxx
70rus xxx
Глупость несусветная.Селяне,вы как дети неразумные.Ну назовите хоть одну страну,где президенты без охраны.Ну хоть одну-одинешеньку.Да,и причем здесь роботы?
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