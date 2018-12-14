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Объединительный Собор: выяснилась схема выборов главы единой УПЦ

2.2тЧитать материал на украинском

Предстоятеля единой УПЦ на объединительном Соборе 15 декабря будут выбирать 192 делегата в два тура.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на организаторов Собора. Процедура избрания оставляет место для интриги.

"Запланировано два тура, первый — это рейтинговое голосование. Во второй тур выйдут три кандидата, набравшие наибольшее число голосов участников Собора и среди них будет избран Предстоятель", — заявил представитель организаторов.

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Фокус.ua

В целом, по предварительным подсчетам (Экзархов Вселенского Патриарха) в Соборе примут участие: 64 архиерея, 64 священника и 64 мирянина, всего — 192 участника объединительного Собора.

При этом, отмечается, что от УПЦ Киевского патриархата будут присутствовать 42 архиерея, и с ними соответственно по одному священнику и мирянину, всего —126 делегатов.

От УАПЦ подтвердили участие 12 епископов и каждый привезет с собой священника и мирянина — 36 делегатов.

"От Московского патриархата подтвердили участие 10 епископов и каждый со священником и мирянином. В общем — 30 человек", — сказано в сообщении.

Объединительный Собор: выяснилась схема выборов главы единой УПЦ

Участниками мероприятия станут также президент Украины Петр Порошенко и глава Верховной Рады Андрей Парубий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в УПЦ КП определились с выбором кандидата на пост предстоятеля. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Петр ПорошенкоАндрей Парубий
Место
Украина
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
итогом будет еще большее разьединение верующих и всего народа ,но это и есть основной целью шняги,как и целью майдана была война.
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Livesey David
Livesey David
Схема простая, за кого Пеця заплатит, того и выберут.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Во... Главарем секты - пиндоса Зелинского и презиком шута Зеленского. Красивая пара получится.)))
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