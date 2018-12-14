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Объединительный Собор в Киеве: в УПЦ МП сделали заявление

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Украинская православная церковь Московского патриархата не намерена препятствовать проведению объединительного Собора по созданию единой поместной православной церкви 15 декабря.

Об этом заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП, протоиерей Николай Данилевич, отметив, что церковь не планирует каких-либо форм протеста, передает информационно-просветительский отдел.

"Мы как Украинская православная церковь официально не устраиваем и не будем устраивать никаких провокаций в субботу, как об этом заявили в СБУ, и в другие дни. Никаких протестов против Томоса", - подчеркнул он.

Протоиерей Николай Данилевич

Протоиерей Николай Данилевич

Pravoslavie

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Он уточнил, что 14 декабря верующие УПЦ МП хотят собраться на "мирное молитвенное стояние" и выразить таким образом свое несогласие с вмешательством властей в дела церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, на объединительном Соборе, который состоится 15 декабря в Киеве, будут решать три основных вопроса. Среди них — единство церкви, ее предстоятель и устав.

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата запретил своим епископату, духовенству, монашеству и мирянам участвовать в объединительном Соборе.

СБУ был рассекречен также куратор готовящихся протестов со стороны России. Им оказался наместник Киево-Печерской лавры.

В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам мировых церквей, Папе Римскому, генсекам ООН и ОБСЕ, главам Франции и Германии о нарушении прав иерархов и верующих УПЦ МП.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Так и, кто мешает верующим ватоправославия собраться в Ватостани и молча помолиться на Путло с Кирюхой? Чемодан-вокзал-Магадан... вперед.
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минин евген
минин евген
гнать кацапский патриархат нахер!
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Grich Lara
Grich Lara
Ш. Олег, все вірно,але тоді чому РПЦ так виступає проти Української автокефальної церкви,ніби то тільки московська церква свята,а всі інші ні,смішно читати дурню,що видумують люди,які навіть не вірять в Бога і не розуміють,що означає Християнська віра
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Ш. Олег
Ш. Олег
минин евген, сначала перепишите конституцию. Потому что в той, которая действует сейчас, чёрным по белому написано: Статья 24. "…Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политическим, РЕЛИГИОЗНЫМ и другим убеждениям, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, места проживания, по языковым или другим признакам…"; Статья 35. "…Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность…"
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