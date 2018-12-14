Объединительный Собор в Киеве: в УПЦ МП сделали заявление

Украинская православная церковь Московского патриархата не намерена препятствовать проведению объединительного Собора по созданию единой поместной православной церкви 15 декабря.

Об этом заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП, протоиерей Николай Данилевич, отметив, что церковь не планирует каких-либо форм протеста, передает информационно-просветительский отдел.

"Мы как Украинская православная церковь официально не устраиваем и не будем устраивать никаких провокаций в субботу, как об этом заявили в СБУ, и в другие дни. Никаких протестов против Томоса", - подчеркнул он.

Протоиерей Николай Данилевич Pravoslavie

Он уточнил, что 14 декабря верующие УПЦ МП хотят собраться на "мирное молитвенное стояние" и выразить таким образом свое несогласие с вмешательством властей в дела церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, на объединительном Соборе, который состоится 15 декабря в Киеве, будут решать три основных вопроса. Среди них — единство церкви, ее предстоятель и устав.

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата запретил своим епископату, духовенству, монашеству и мирянам участвовать в объединительном Соборе.

СБУ был рассекречен также куратор готовящихся протестов со стороны России. Им оказался наместник Киево-Печерской лавры.

В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращения главам мировых церквей, Папе Римскому, генсекам ООН и ОБСЕ, главам Франции и Германии о нарушении прав иерархов и верующих УПЦ МП.