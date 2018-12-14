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Объединительный Собор: на украинской границе пошли на радикальные меры

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Государственная пограничная служба будет проводить дополнительные проверки на границе с целью обнаружения лиц, которые могут помешать проведению объединительного Собора 15 декабря.

Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН. По его словам, предусмотрен целый комплекс мероприятий.

"Дополнительные меры направлены на то, чтобы выявить лиц, которые могут способствовать или осуществлять провокации в течение завтрашнего дня во время объединительного Собора. Это и дополнительные проверки, и другие мероприятия, которые мы выполняем в пределах компетенции", — пояснил Слободян.

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На границе усилят контроль

На границе усилят контроль

РБК-Украина

По его словам, проверки на границе уже усилили сразу после введения военного положения, сейчас же нужно учитывать и новые возможные риски.

Олег Слободян

Олег Слободян

Прямий

"Мы будем вводить дополнительные меры. Собственно, они уже проводятся в связи с военным положением, поэтому задачи пограничным подразделениям будут уточнены с учетом проведения объединительного Собора", — рассказал Слободян.

Как сообщал OBOZREVATEL, на объединительном Соборе, который состоится 15 декабря в Киеве, будут решать три основных вопроса. Среди них — единство церкви, ее предстоятель и устав.

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата запретил своим епископату, духовенству, монашеству и мирянам участвовать в объединительном Соборе.

СБУ был рассекречен также куратор готовящихся протестов со стороны России. Им оказался наместник Киево-Печерской лавры.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Олег Слободян
Место
Украина
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
а кто этот дебилоидный мужчина с подписью "прямий слабодян"? Кто в курсе, просветите!
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