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Объединительный собор избрал главу единой церкви в Украине

57.7тЧитать материал на украинском

Объединительный собор в Киеве избрал главу поместной украинской православной церкви в субботу, 15 декабря.

Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. Сообщается, что голосование проходило в два тура.

Президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви и представил ее главу.

"Поздравляю всех с образованием Украинской поместной автокефальной православной церкви, которое только произошло в Святой Софии", — сказал президент, обращаясь к людям, собравшимся у храма Св. Софии в Киеве в субботу.

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Выбранному предстоятелю церкви 6 января 2019 на Фанаре после совместнго служения Божественной литургии Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии.

Митрополит Епифаний (в миру — Сергей Думенко) до объединительного собора был митрополитом Переяславским и Белоцерковским Украинской православной церкви Киевского патриархата. Постоянный член Священного Синода, член церковного совета и председатель Синодального управления по делам духовного образования УПЦ-КП, наместник Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря Киева.

OBOZREVATEL предлагает читателям самые значимые факты биографии 39-летнего митрополита.

Всего в Соборе принимали участие 190 человек. Больше всего представителей УПЦ КП: в состав делегации вошли 42 архиерея и с ними по одному священнику и мирянину. В общем 126 делегатов. Каждый епископ УПЦ МП также пришел со священником и мирянином, всего – 30 человек. Украинская автокефальная православная церковь подтвердила участие 12 епископов (вместе со священниками и мирянами – 36 делегатов.

Объединительный собор избрал главу единой церкви в Украине

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Теперь глава Константинопольского патриархата Варфоломей должен вручить предстоятелю новой церкви Томос — документ, подтверждающий автокефалию. Текст документа был подготовлен еще в конце ноября.

Порошенко и Епифаний

Порошенко и Епифаний

Подробнее о Митрополите Епифании можно узнать здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фаворитами этих "выборов" СМИ называли Патриаршего наместника Епифания и митрополита Луцкого и Волынского Михаила – оба с УПЦ КП. Также среди наиболее вероятных кандидатов ранее назывался и Патриарх Филарет.

Теперь в Украине начнется длительный процесс объединения на местах. Правда, после официального признания Константинополем единой православной церкви в Украине, процесс перехода епархий на местах будет существенно упрощен. Именно на это и надеются будущие "отцы-основатели" церкви.

Место
УкраинаКиев
Теги
УПЦ КПУПЦ МПТомос
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Bukin Sergii
Bukin Sergii
Геть мокшанских попов !!!!!!
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Мытаместь Ихтамнетов, ты бы, дятел, вместо чтобы пидарасов слушать, лучше поглядел бы на торжества на Соборной. Ты все поймешь про пиздливую прокацапскую крысу с типично-украинской фамилией Мураев
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Мытаместь Ихтамнетов
Мытаместь Ихтамнетов
"Нет ничего опаснее крысы, загнанной в угол. Именно такая сейчас ситуация с президентом Украины, ему надо как-то из этого выходить — и без политических потерь", — сказал Мураев в эфире телеканала "Наш".
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