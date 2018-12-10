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Объединительный Собор: Филарет сделал неожиданное заявление о несогласии с Константинополем

5.2тЧитать материал на украинском

Предстоятель Киевской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил о несогласии с Константинополем.

Как говорится в сюжете в ТСН, такое заявление он сделал за пять дней до открытия объединительного Собора, добавив, что его архиереи не примут требований Вселенского патриарха относительно процедуры.

"Киевский патриархат является самой большой церковью. И от нас зависит, примем ли мы то, что от нас будут требовать, или не примем. Если это будет полезно нам – то мы примем. Если это будет не полезно нам, ни государству, ни церкви, то мы просто не проголосуем, отвергнем", – подчеркнул Филарет.

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Уточняется, что сейчас есть два самых крупных разногласия в видении Собора между Киевом и Константинополем. В частности, Киевский патриархат выступает за то, чтобы Собор был исключительно архиерейским, а в Стамбуле настаивают на участии в нем верующих и рядовых священников.

УПЦ КП

УПЦ КП

Филарет

Вторым разногласием является голосование. Если в Киеве считают, что оно во время выборов главы церкви должно быть открытым, то Константинополь выступает за тайные выборы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Документ не представили широкой публике. В Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".

10 декабря пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что представители церкви намерены участвовать в Соборе.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Тег
Томос
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Комментарии
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Филарет (как о себя называет), готов срать на головы всем .Такая вот у него вира ... и майна .
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Питон Каа
Питон Каа
А самая главная проблема - это то, что патриарх не хочет быть разжалованным в митрополиты и перейти в подчинение Константинополю.
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Ибун Скакуасов
Ибун Скакуасов
Питон Каа, А придётся..))))
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Питон Каа, ватоправославный, о чем ты бредишь? Абы что-то пиздануть.. Где в тексте разжалование? Ватоправославные в своем стиле. Сами придумали, сами пизданули и сами поржали.
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