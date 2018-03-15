Объединение школьных предметов в Украине: чего ждать учителям

После запланированного объединения шести школьных предметов (биология, география, физика, химия, экономика и астрономия) в единый курс "Естественные науки" вряд ли стоит ожидать массового сокращения учителей.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразила эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина.

"Мне кажется, что у нас учителей не хватает. Хороших учителей не хватает не только в Киеве, но и в Украине в целом. Если взять тот же Киев и такую ходовую профессию, как учитель иностранного языка, то текучка там очень большая. Даже несмотря на то, что учителя в государственных школах оплачиваются лучше, чем врачи, все равно мы чувствуем дискриминацию, потому что учитель английского языка может заработать в школе в 2-3 меньше, если он будет преподавать по Skype или быть преподавателем на курсах", - отметила она.

По ее словам, поэтому в школу идут люди по призванию или вынужденно.

"Из-за этого возникает ситуация, когда по-настоящему хорошего преподавателя, который мог бы понимать всю ту кучу знаний, переосмыслить ее и понять, как это все вложить нынешним детям, которые не читают книг, которым нужен интерактив, которым нужны аттракции, постоянная смена впечатлений, в школе не встретишь", - считает эксперт.

Также сокращений педагогов не стоит ожидать и по причине переполнения классов.

"У нас очень много классов по 35-45 учеников и научить их интерактиву невозможно. Нужно дробить, чтобы в классе было 15-20 учеников. Если мы даже проводим тренинги для взрослых, то один тренер справляется с 7-10, он видит обратную связь и может уделить каждому внимание. Учеба - не менее важный процесс, поэтому если класс будет меньше, дети смогут справляться лучше", - убеждена Пашкина.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Раде заявили, что объединение таких школьных предметов, как биология, география, физика, химия, экономика и астрономия в единый курс, приведет к сокращению учителей.