Новый куратор "Л/ДНР": ветеран АТО заявил об угрозе

Вероятность назначения бывшего посла РФ в Беларуси Михаила Бабича куратором непризнанных республик "ЛНР" и "ДНР" вместо Владислава Суркова означает, что Россия переходит в новую фазу своего долгосрочного плана по оккупированным территориям.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай, который напомнил, какую роль Бабич играл в Беларуси до своего изгнания.

"Бабича выгнали из Минска из-за того, что возникли громкие скандалы по разведке и вербовке окружения президента Лукашенко, в частности его бывшего руководителя личной охраны, а сейчас фактически секретаря Совета безопасности Беларуси. Так вот, именно российское посольство в Беларуси занималось в частности внешней разведкой, и вербовкой окружения Лукашенко", – рассказал он.

По словам ветерана АТО, основной задачей Бабича в Минске была агрессивная подготовка интеграции Беларуси в новое Союзное государство. Но глава Беларуси Александр Лукашенко не готов к такому объединению, если оно будет происходить не на его условиях.

Михаил Бабич ТАСС

"Россия видит в этом новом Союзном государстве также и Украину. И будет Украина туда частично заходить, или постепенно, ей не важно, они растягивают этот процесс на годы. Но если мы увидим назначение этого одиозного посла на должность куратора ОРДЛО, тем более на фоне раздачи российских паспортов украинским гражданам на тех территориях, это говорит о том, что они планируют эти территории интегрировать в Россию на своих условиях", – заявил Гай.

Сейчас в Кремле ожидают, пойдет ли новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на уступки и мирное урегулирование конфликта на Донбассе на условиях России, говорит волонтер.

"Если под натиском общества и политиков Зеленский не пойдет на эти договоренности, и не сдаст национальные интересы Украины, потому что именно это и предусматривают договоренности с Россией. Если этого все же не произойдет, РФ продолжит свою агрессию более широкомасштабно", – считает он.

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