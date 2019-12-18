"О войне на Домбассе!" Бывший снайпер из ОРДО устроил террористам публичный выпад

В рядах террористической "ДНР" возмутились поступком своего бывшего боевого товарища, снайпера из Сербии Деяна Берича, который воевал на временно оккупированных территориях Донецкой области и участвовал в аннексии Россией Крыма.

В частности, боевикам не понравилось, что тот презентовал фильм о войне "на Домбассе". Именно так было указано на афише по случаю творческого вечера с Беричем, который прошел 17 декабря в Москве. Фото рекламного плаката распространили пропагандистские интернет-ресурсы.

"Война снайпера". Фильм о войне на Домбассе", – написано на нем.

В "ДНР" возмутились поступком своего бывшего наемника Деяна Берича

Отмечается, что эта ошибка вызвала "иронию у бывших членов незаконных вооруженных формирований". Они, в частности, уличают бывшего наемника Берича с позывным "Деки" во лжи.

"До меня только дошло! Зря мы "Деки" во лжи уличаем. Суровые парни где воевали? Правильно, на Донбассе. А "Деки" где? Вот именно что на ДоМбасе! Может, он вообще на Домбае был?!" – пишут комментаторы в социальных сетях оккупантов.

Афиша о творческом вечере с Деяном Беричем Фото из открытых источников

Также сообщается, что на творческом вечере лично присутствовал бывший член незаконного военизированного формирования "ДНР" Михаил Полынков. Он даже вел прямую трансляцию с места событий, во время которой рассказал, что на презентации фильма должны были присутствовать "военные", однако их не было якобы потому, что Берич "боится попасть впросак перед людьми, которые держали реальное боевое оружие".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Деян Берич с позывным "Деки" был предводителем группы сербских наемников-снайперов, воевавших на Донбассе. В самопровозглашенной "ДНР" его называли "героем" и наградили медалью "За возвращение Крыма", тогда как в Украине за его поимку была назначена награда.

Вскоре Берич, принимавший участие в аннексии Крыма Россией, а потом присоединившийся к террористам "ДНР", заявил, что больше не будет воевать и хочет уехать из Донбасса, потому что не согласен с поведением лидеров "республики".



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