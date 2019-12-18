Главная Новости
18 декабря • обновлено в 11:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"О войне на Домбассе!" Бывший снайпер из ОРДО устроил террористам публичный выпад

1.9т
Читать материал на украинском

В рядах террористической "ДНР" возмутились поступком своего бывшего боевого товарища, снайпера из Сербии Деяна Берича, который воевал на временно оккупированных территориях Донецкой области и участвовал в аннексии Россией Крыма.

В частности, боевикам не понравилось, что тот презентовал фильм о войне "на Домбассе". Именно так было указано на афише по случаю творческого вечера с Беричем, который прошел 17 декабря в Москве. Фото рекламного плаката распространили пропагандистские интернет-ресурсы.

"Война снайпера". Фильм о войне на Домбассе", – написано на нем.

Новости
"Орки ищут орков!" Стало известно о переполохе в "Л/ДНР"

В "ДНР" возмутились поступком своего бывшего наемника Деяна Берича

В "ДНР" возмутились поступком своего бывшего наемника Деяна Берича

Отмечается, что эта ошибка вызвала "иронию у бывших членов незаконных вооруженных формирований". Они, в частности, уличают бывшего наемника Берича с позывным "Деки" во лжи.

"До меня только дошло! Зря мы "Деки" во лжи уличаем. Суровые парни где воевали? Правильно, на Донбассе. А "Деки" где? Вот именно что на ДоМбасе! Может, он вообще на Домбае был?!" – пишут комментаторы в социальных сетях оккупантов.

Афиша о творческом вечере с Деяном Беричем

Афиша о творческом вечере с Деяном Беричем

Фото из открытых источников

Также сообщается, что на творческом вечере лично присутствовал бывший член незаконного военизированного формирования "ДНР" Михаил Полынков. Он даже вел прямую трансляцию с места событий, во время которой рассказал, что на презентации фильма должны были присутствовать "военные", однако их не было якобы потому, что Берич "боится попасть впросак перед людьми, которые держали реальное боевое оружие".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
12
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги