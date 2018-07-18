Навеяло про великий скрепный русский народ.
Вообщем про Скрепы.
Возьмем общеизвестное:
1. Монголо-татарская орда 300 лет "терзала русскую душу".
2. Петр 1 эту душу нарядил в европейские тряпки, одел в парики и подстриг бороды. Привез европейских реформаторов и поставил раком богоизбранный народ.
3. Екатерина 1 - принцеска немецкая, почитывая и переписываясь с Вольтером, весело блудила и отжигала.
4. Когда правление немецкой династии под псевдо-Романовы зашло в тупик, начался бунт, как всегда, бессмысленный и беспощадный. Что характерно и смешно, немецкую династию свергал калмык Ульянов, на деньги немецкого генштаба.
5. Развеселый разпи*дец, который устроили большевики и троцкисты, и богоизбранные православные, загнал хоть в какое-то стойло грузин Джугашвилли.
6. Мощный рывок от сохи к Днепрогессу и атомной бомбе, и тракторным заводам был сделан благодаря американским и немецким инженерам и технологиям с одной стороны, и рабскому труду и голодомору, с другой стороны.
7. Любовь и ненависть, которая столетиями связывала Германию и Россию, привела сначала ко Второй мировой, а потом Чума схлестнулась с Проказой (Гдэровской активистке фрау Меркель с ее "Северным потоком" кармический привет).
8. Завалив десятками миллионов трупов немецкие пулеметы и зажевывая все это американской лендлизовской тушенкой, выжившие зольдаты изнасиловали и разграбили пол-Европы, остальную половину они отгородили колючей проволкой и стеной, создав социалистический лагерь.
9.Следующие 50 лет орки всячески старались поджечь наш земной шарик, чудом не развалившись в 60-х годах, но найденные месторождения газа и нефти взбодрили франкенштейна, а немецкая расчетливость опять разменяла ненависть на любовь. Любовь была настолько сильной, что бывший канцлер Шредер стал холопом, перебирающим бумажки в "Газпроме".
10. Итого: сегодня мы имеем потомков монгольских кочевников, для которых разбой - это слава! Этим кочевникам привили немецкое послушание и страх перед государством и вождем, а стадный инстинкт - это исконно природно-родное русское (община) дает невероятный эффект, когда нужно скопом умирать или терпеть мучения и страдания. А из всего этого рождена ФСБшная элита, которая полезла в Европы и Америки, коррумпируя и разлагая всяких там шредеров и фифов с исконным русским размахом.
Отступление.
Всегда книги и фильмы отражают предчуствие будущего.
Русская агрессия и вставание с колен ковалось сотнями альтернативных фентези, романов про "попаданцев" в прошлое и переигрывание истории.
В Игре Престолов мы видим, как армия белых ходоков надвигается на цивилизацию. За Стеной много всяких домов со своими проблемами и интригами, и войнами. Но их объединяет только одно - они живые. А на них идут мертвые.
Чем все закончится, узнаем в следующем сезоне...)
Отступление 1.
Альтернативная история.
Наверное, у Черчилля было все-таки интересное предложение. В 1945 году, вместе с оставшимся вермахтом и войсками союзников, ударить по этой орде и загнать ее за Урал. Построить там Стену...
На освободившейся территории ввести колониальное англо-американское управление. Тем самым, была бы прервана жуткая кровосмесительная любовь между немцами и русскими.
И два античеловеческих режима, нацизм и социализм самоубились бы друг об друга.
А так имеем путинскую Россию.
Все реальные варианты оказались только хуже.
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