Навеяло про великий скрепный русский народ.

Вообщем про Скрепы.

Возьмем общеизвестное:

1. Монголо-татарская орда 300 лет "терзала русскую душу".

2. Петр 1 эту душу нарядил в европейские тряпки, одел в парики и подстриг бороды. Привез европейских реформаторов и поставил раком богоизбранный народ.

3. Екатерина 1 - принцеска немецкая, почитывая и переписываясь с Вольтером, весело блудила и отжигала.

4. Когда правление немецкой династии под псевдо-Романовы зашло в тупик, начался бунт, как всегда, бессмысленный и беспощадный. Что характерно и смешно, немецкую династию свергал калмык Ульянов, на деньги немецкого генштаба.

5. Развеселый разпи*дец, который устроили большевики и троцкисты, и богоизбранные православные, загнал хоть в какое-то стойло грузин Джугашвилли.

6. Мощный рывок от сохи к Днепрогессу и атомной бомбе, и тракторным заводам был сделан благодаря американским и немецким инженерам и технологиям с одной стороны, и рабскому труду и голодомору, с другой стороны.

7. Любовь и ненависть, которая столетиями связывала Германию и Россию, привела сначала ко Второй мировой, а потом Чума схлестнулась с Проказой (Гдэровской активистке фрау Меркель с ее "Северным потоком" кармический привет).

8. Завалив десятками миллионов трупов немецкие пулеметы и зажевывая все это американской лендлизовской тушенкой, выжившие зольдаты изнасиловали и разграбили пол-Европы, остальную половину они отгородили колючей проволкой и стеной, создав социалистический лагерь.

9.Следующие 50 лет орки всячески старались поджечь наш земной шарик, чудом не развалившись в 60-х годах, но найденные месторождения газа и нефти взбодрили франкенштейна, а немецкая расчетливость опять разменяла ненависть на любовь. Любовь была настолько сильной, что бывший канцлер Шредер стал холопом, перебирающим бумажки в "Газпроме".

10. Итого: сегодня мы имеем потомков монгольских кочевников, для которых разбой - это слава! Этим кочевникам привили немецкое послушание и страх перед государством и вождем, а стадный инстинкт - это исконно природно-родное русское (община) дает невероятный эффект, когда нужно скопом умирать или терпеть мучения и страдания. А из всего этого рождена ФСБшная элита, которая полезла в Европы и Америки, коррумпируя и разлагая всяких там шредеров и фифов с исконным русским размахом.

Отступление.

Всегда книги и фильмы отражают предчуствие будущего.

Русская агрессия и вставание с колен ковалось сотнями альтернативных фентези, романов про "попаданцев" в прошлое и переигрывание истории.

В Игре Престолов мы видим, как армия белых ходоков надвигается на цивилизацию. За Стеной много всяких домов со своими проблемами и интригами, и войнами. Но их объединяет только одно - они живые. А на них идут мертвые.

Чем все закончится, узнаем в следующем сезоне...)

Отступление 1.

Альтернативная история.

Наверное, у Черчилля было все-таки интересное предложение. В 1945 году, вместе с оставшимся вермахтом и войсками союзников, ударить по этой орде и загнать ее за Урал. Построить там Стену...

На освободившейся территории ввести колониальное англо-американское управление. Тем самым, была бы прервана жуткая кровосмесительная любовь между немцами и русскими.

И два античеловеческих режима, нацизм и социализм самоубились бы друг об друга.

А так имеем путинскую Россию.

Все реальные варианты оказались только хуже.