О смерти известно за пару часов до нее: анализы, которые могут показать

При приближении смерти в организме повышаются химические вещества стресса, растут маркеры воспаления и, возможно, происходит всплеск эндорфинов в крови.

Такое мнение высказал эксперт по паллиативной медицине Шеймус Койл в материале для BBC News Украина. По его словам, сам момент смерти довольно сложно расшифровать, но команда ученого сейчас занимается этим вопросом.

Койл отметил, что в 2011 году было проведено исследование, которое показало, что в мозге шести крыс, которые умирали, втрое повысился уровень серотонина, химического вещества, которое, как полагают, способствует ощущению счастья. Ученые не исключают, что подобные процессы могут происходить и с человеком, что и является причиной предсмертной эйфории.

При приближении смерти в организме повышаются химические вещества Новые известия

Эксперт отметил, что технология измерения уровня эндорфина и серотонина у человека уже есть. Проблемой для исследования являются только повторные анализы крови, которые надо сделать в последние часы жизни человека. Получить финансирование для проведения такого исследования тоже трудно.

Как сообщал OBOZREVATEL, процесс умирания у человека начинается примерно за две недели до смерти. Ему становится труднее ходить, увеличивается сонливость. Человек все больше времени проводит во сне.

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