В предверии постановочных шоу 9 и 11 мая, расскажу о реальных настроениях в Донецке. Да, 9 и 11 мая вы увидите из подконтрольных кремлю типу сми вылизанную картинку с долбодятлами, которые похожи на людей. Только правды в тех сюжетах столько же, сколько в воркуте снято голиивудских блокбастеров про супер сантехника, который ключом на 16 спасает мир от ядерной войны.

Учителя. Так называемые педагоги давно включили заднюю: мол, я не я и хата не моя, нас заставили лукьянченко-порошенко-захарченко-бородай-гиркин- человек-паук участвовать в фейковом референдуме. 90% типа педагогов четко понимают, что как только заходит всУ в город, их карьера продолжитсяили в СИЗО, или они станут дворниками с высшим образованием. Лишь тот процент так называемых педагогов и работников сферы абразавания дыныры, который имеет долю в расхищении русских денег или у кого муж-сват-брат получают от рф хорошую зарплату, веруют в светлое будущее

наваросии и марш-ползок до Киева.

Вообще, основное настроение людей на оккупированых можно высказать термином "достала неопределенность". На оккупированых также никто не понимает, что происходит: на улице не война и не мир, а непонятно что.

Абсолютное большинство морально выгорели от подвешенного состояния и психологического напряжения: вроде и стало тише на улицах города в не прифронтовых районах, но и прилететь может в любую секунду артиллерийский снаряд куда угодно.

Никто абсолютно не хочет попасть на миротворец, самые умные давно подчистили записи в соцсетях во избежание самого страшного - не ездить к Хунте за баблом и вкусняшками. Ни о каком патриотизме тут речь не идет, просто пришло понимание того, что не для того война затевалась, чтобы сделать простым смертным высокие зарплаты и пенсии. Вообще для большинства пенсионеров на оккупированых потеря пенсии равна голодной смерти, ибо гуманитарки от Ахметова нету, а на минималку от рф чисто математически нет шансов выжить.

Медики. Это отдельная каста предателей и непредателей. Здесь процент ваты зашкаливает. Но, даже тут, в сфере медицины, все поняли простую вещь - если ты не у корыта распила русской гуманитарки, то все годы, которые ты отработал в оккупации - это годы выброшенные в мусор, а трудовая книжка дыныры - это удостоверение дебила, в той же рф тебя утки не наймут выносить с дынырийским паспортом и дынырийской трудовой книжкой.

Медики все чаще приходят к выводу, что пора валить. Валить куда угодно, но подальше от патрулей, комендантского и доносов. Нет, они не стали в одночасье страшными патриотами, просто холодильник все настойчивее стучит в дурные головы и говорит - валим отсюда, хватит мивину жрать. Медики все чаще вслух говорят о том, что их заставили сходить или организовать фейковый референдум. Нет, это не от патриотизма, внезапно заполонившем ватные сердца, все проще намного: как только в город заходят всУ, карьера так называемых медиков заканчивается и будут репрессии, многим придется убегать, как адекватные люди в 2014 году от пособников русских оккупантов с одной сумкой в зубах. Только рф они не нужны, они там медиками не будут. А значит стаж и пенсия медика - становится мусором, ведь время не вернуть назад, чисто математически не успеют ни заработать предатели на пенсию от рф+гражданство получить рф.

Страх расплаты и его величество холодильник стучат по ночам в головы медработников и шепчут: ты просрал свою жизнь, шо делать будешь дальше?

БОльшая часть молодежи не видит жизни и будущего в Донецке. В оккупации тебе не светит ни*ера, если твои родичи не причастны к войне или заработку с крышей от коллаборантов. Никто особо не хочет золотой возраст, молодость вспоминать со словами комендантский час, ночной клуб в 10 закрылся, патрули, подвалы, обстрелы. Молодежь хочет жить здесь и сейчас, поэтому при малейшей возможности рвет когти с Донецка кудаугодно: к Хунте или в рф на заработки, туда, где нет идиотов в камуфляже из пенз и ростовов.

9 и 11 мая роспропаганда будет показывать сюжетики, где все улыбаются с флагами дыныры, мол дыныриец на дынырийце. Только никто не покажет, что бюджетников сганяют по спискам, как и их детей, а независимое мнение в Донецке вредно для здоровья. Многие могут возразить, мол рабы и т.д. Только есть одно но: взгляните на фото с митингов ссср годика эдак 80 и потухните. Все дружно топали на митинги и махали флажочками и на Западной Украине, и в Центре, и на Востоке Украины.

Вообще, психологический настрой большинства людей можно описать одним словом - струна. Ты не знаешь чего ждать, ты ничего не решаешь, у тебя нету прав человека, но в любой момент можешь быть убит или покалечен просто так. Это давит на мозги каждый день, с этим люди живут.

Бизнес. Бизнесмены в шоке: нету понятных правил, по которым ты можешь работать. Сегодня ты бизнесмен, а завтра диверсант, ибо ташкенту или быку в камуфляже понравился твой бизнес. Частные предприниматели не хотят открывать торговые точки и создавать рабочие места - риски потерять все и сразу слишком велики.

Коллаборанты. У коллаборантов тоже все печально. Идейных перебили и пересажали на подвалы, ибо мешали воровать людям захарченко или ташкента. Мечта любого дынирийского самурая - это попасть на блок-пост. На блок-посту ты будешь всегда при деньгах и при провианте+самооценку себе можно нехило так поднять.

Даже 146% вата видит, что никто ни на какой Киев не пойдет в наступление, а верхушка оккупантов давно прикупила себе недвижимость в рф на случай бегства. Основная масса местных абизян понимают: когда начнется зачистка Донбасса от клоунов, они станут мясом,а верхи свалят в рф. Поэтому и местная гопота в камуфляже, и так называемые добровольцы идут в ряды коллаборантов не за идею, а за пайкой хлеба.

Многие идейные давно разочаровались в идеях "новоросии" и пашут шо рабы на стройках в рф, ибо в Донецке они таких денег не заработают, не надевая камуфляж.

Больше всего беснуются карательные органы власти коллаборантов,которые понимают: Украина их судить будет, а рф их и не примет к себе. Самый большой страх коллаборантов один и тот же: они боятся парней с донецкой и луганской пропиской в рядах всУ.

Радует меня лично в настроениях местного населения только одно: абсолютное большинство уверены в том, что проект дыныры закрыт и всех участников этого балагана неминуемо ждет расплата, вопрос только в дате приведения приговора.

Мораль: всем нашим не опускать флаг, Победа близка.

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой в гробу? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/