Как стало известно, Иран таки признал, что сбил ракетами наш самолет, но отсюда вытекают выводы, которые следует рассмотреть отдельно. Ведь с самых первых часов после катастрофы и появления в Сети первых фото и видео материалов с места трагедии, буквально все указывало на то, что самолет был сбит ракетой. Более того, не было ничего, что могло бы дать повод рассматривать какую-то другую версию. Даже теракт, в смысле бомбы на борту, не мог дать подобной картины, поскольку для этого, бомба должны была находиться в кабине пилотов.

Тем не менее, из разных мест стали раздаваться голоса, которые рассказывали о "неисправности двигателя", ставшей причиной катастрофы и отвергалась версия уничтожения ракетой, как таковая. Причем, на каких основаниях выдвигалась эта версия, ни один из авторов этой сказки так и не привел. Сейчас уже понятно, что таких оснований не было в принципе, а значит все, кто рассказывал о поломке двигателя – лгали с самого начала и делали это умышленно.

Так, уже хорошо известный своей "объективностью" рупор Кремля Дойче Велле поместил в соцсети вот такое сообщение. Вряд ли кто-то ходил по ссылке, а большинству было достаточно то, что было написано в Твиттер, но по тексту статьи имеется вот такое:

"Водночас Тім ван Беверен (Tim van Beveren) – німецький фахівець у галузі авіаційної безпеки – в інтерв’ю DW наголосив, що висновки про можливий зв’язок між катастрофою лайнера МАУ з конфліктом між США й Іраном робити поки передчасно. “Імовірно, перша інформація про результати роботи експертної комісії з’явиться лише за кілька тижнів”, – говорить ван Беверен, порівнюючи розслідування причин катастрофи літака з “кропітким збиранням тисяч пазлів, яке неможливо здійснити за пару годин”.

Вот как это работает. Подбирается нужный эксперт, который несет заведомый и откровенный бред и вбрасывается эта чушь в публичное пространство. Причем, чувак с умным видом рассмотрел на фотках повреждения двигателя "унутреннего характеру"! Если все, кто просто следит за эпопеей уничтожения российской ракетой малазийского лайнера, уже могут самостоятельно обнаружить следы шрапнели на частях обшивки корпуса и это в принципе возможно сделать визуально, то как "эксперт" видит внутреннюю поломку по кускам двигателя, это в Дойче Велле даже никому подозрительным не показалось.

Вот просто посмотрите, как это работает визуально. Вверху мы положили только фото, из материала Дойче Велле и он вроде бы выглядит безобидно. А здесь мы предлагаем то же фото, но с кусками текста, как это выглядит в Твиттер. Как говорилось в старой рекламе: “Почувствуй разницу!”

Отсюда следует простой набор выводов. Любо в издании работают безголовые дилетанты, которые не улавливают границы между правдоподобным изложением и откровенным бредом, либо они плотно сидят на подсосе у известной российской компании, торгующей газом. Других вариантов просто нет.

Что что здесь особенно важно – скорость развития ситуации. Прошло всего несколько дней после катастрофы, только развернулась обычная сеть параллельной реальности, которую автоматически генерирует Москва в опасных для нее случаях, и вот она развалилась и все, кто участвовал в московских схемах, проявились не спустя время, когда публика уже забыла, с чего все начиналось, а просто сразу. Лжецов видно как никогда отлично.

Теперь обратим внимание на тот позор, который демонстрировали украинские чиновники, а это был именно позор и ничего иного тут просто быть не может и вот почему. В отличие от нас вами, любой чиновник уровня министра и выше, имеет возможность буквально в течение часа переговорить не с "экспертами" немецких СМИ, у которых из карманов вываливаются чеки с надписью "Газпром", а профильных военных ВСУ, которые глянув на фото, четко скажут не просто о том, что самолет поразила ракета, но и тип ракеты, поскольку форма шрапнели у разных типов ракет отличается между собой.

Для таких специалистов даже не нужно показывать параметры полета и рассказывать о том, в какой момент прервалась связь с экипажем. Просто одно фото с большим и ровным куском обшивки корпуса сразу все поставит на место.

Допустим, что эти министры (и выше) собирались по криворожским помойкам и до этого они занимались исключительно сбором и сдачей пластиковых бутылок и алюминиевых банок на вторсырье, и опыт у них – соответствующий. Судя по результатам их работы, оно где-то так и было. Но допустим, что так было задумано, чтобы быть ближе к народу, существенная часть которого действительно представляет собой нечто подобное. Пусть. Выбрали, так – выбрали. Но тогда не пускайте этих "самокатчиков", заказчиков шлюх по сто баксов, или босяков, сидящих на "кортах" верхом на министерском кресле к прессе!

И тут должна работать простая аксиома. Если у тебя есть собственное мнение, которое подтверждено твоими знаниями, опытом и глубокой проработкой темы, ты идешь к микрофону и рассказываешь о том, что тебе удалось раскопать. Если же у тебя нет ни образования, ни опыта работы в таких ситуациях, ни какой-то собственной информации – катаешься на самокате по коридорам кабмина и спокойно пытаешься плевком попасть в урны. То есть – занимаешься своими прямыми и каждодневными функциями, не влазя в дебри, которые ты не понимаешь по определению. Зачем тебе лишний "головняк", если все же есть прямо сейчас: коридор, самокат, слюна и урна?

Но нет, эти "новые лица" прутся к микрофону и рассказывают о том, что они "разделяют точку зрения иранской стороны"! Тут все прекрасно. Они просто продемонстрировали даже не свой уровень, а уровень плинтуса у себя над головой. Просто очертим ситуацию. Лидеры ведущих стран мира публично заявили о том, что Иран – преступник и убил двести человек своей ракетой, а эти деятели говорят – "Мы подождем, что расскажет преступник и уже согласны с его мнением"!

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Отсюда напрашивается два простых вывода. Либо эта публика действительно настолько лишена элементарного представления о том, что правильно и что не правильно, либо они действуют бездумно и по указанию из одного и того же места.

К сожалению, есть и третий вариант, объединяющий два первых: они не способны понимать происходящего и своей роли в этом и плюс к тому, еще и готовы плясать под любую дудку или пианино, которое громко играет. На этот вывод наводит то, что первая реакция этой публики была идентичной. Никто из них не пришел хоть к каким-то другим выводам. Например, что самолет разбился потому, что у него были немытые колеса или что ему было грустно в Иране или просто по той причине, что с детства им известна истина – вверху ветер всегда сильнее, поскольку вверху деревья качаются более активно.

Ничего подобного! У всех была одна позиция – "поломался двигатель", и "мы придерживаемся точки зрения официального Тегерана". Все! Никаких фантазий, все единообразно: "Равняйсь, и-ирна, кругом – ырш! Раз-два!" И в итоге, все они как по команде, сгенерировали ложь, в угоду кому-то и в ущерб Украине, даже не поняв этого. Или таки поняли и все делали сознательно?

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