Все, наверное, высказались по поводу очередного, надцатого или какого там по счету перемирия, поэтому пришла моя очередь. Правда, я расскажу немного не про зраду или перемогу, а про то, как враги восприняли эту новость. Уровень информации - типа "минобороны" дыныры и "офицерский" состав. Не переключайтесь.

Итак, позиция так называемых "офицеров" дыныры простая: кто-то что-то где-то подписал, а им это расхлебывать, ибо нужно и успокоить типа "воинов" дыныры, мол можно стрелять и зрады нет, и шоб русские кураторы не играли в свои игры за спиной у типа "командиров". По сути, "офицеры" дыныры между двух огней и вместо бизнеса на воровстве гсм, обмундирования и т д, должны следить за соблюдением перемирия, а это делать не хочется от слова совсем.

В так называемом "минобороны" дыныры фактически та же ситуация: самозванцы с большими типа погонами дыныры привыкли тихо списывать "гуманитарку" из рф, мол там укры сожгли, там вобще разбомбили, а тут на тебе - очередное перемирие. Настроение от подписания кем-то где-то бумаг в "минобороны" дыныры так себе, ведь, в первую очередь, это потеря денег и постоянного дохода, а, во-вторых, это куча бумажной работы и отчетов для кураторов из рф + постоянных докладов об обстановке на фронте. Как вы сами понимаете, этого делать не хочется, ибо деньги и схемы важнее для тех, кто сидят в креслах "минобороны" дыныры.

И так называемых "офицеров", и так называемых людев из "минобороны" дыныры объединяет несколько общих позиций по отношению к очередному подписанному перемирию:

Перемирие - это секс с бумагами и отчетами для кураторов из рф

Перемирие - это падение уровня доходов

Перемирие - это возможность лишиться должности

Перемирие - это услышать от личного состава макак минимум 100 500 разных синонимов выражений - це зрада - и "мы не хотим быть мишенями".

Перемирие - это страх за то, что москва даст отмашку отдельным группам на обстрелы, а виноватыми сделают "офицеров" и "генералов" дыныры

Перемирие - это очередной плевок со стороны москвы в гордость и развенчивание мифа о том шо "асвабадят" Донецкую область

Одним словом, отношение к перемирию не очень, со стороны всех тех, кто продались за рубли.

Далее. Верят ли сами макаки в соблюдение перемирия ? Нет, конечно. После пачки перемирий, которые были подписаны до этого, никто фактически не сомневается в том, что стрельба, в том числе из тяжелой артиллерии продолжится, вопрос только в том, когда и на каком участке фронта будет возобновление активных действий. Никто не тешит себя иллюзиями, главное не попасть под горячую руку кураторов из рф, которые играют в игру под названием "перемирие".

Да, кстати - за выстрел из автомата макак дыныры пообещали на 7 дней на -яму- кидать + каждого коллаборанта заставили подписать бумагу о том, что он ознакомлен и уведомлен о последствиях нарушения договоренностей. Скажу даже больше, "офицерам" дыныры сказано о том, что за нарушение перемирия будут последствия, вплоть до вывода подразделения с боевых позиций и "судов" над "командирами" коллаборантов.

Эпилог. Нет, я ни в коем случае не пытаюсь никого переубедить в том, что предатели под руководством рф будут соблюдать перемирие. Я немного о другом - в стане врагов, по состоянию на сейчас, царит недовольство, ведь перемирие невыгодно никому из числа коллаборантов. Это нужно четко понимать, чтобы сохранять объективность мышления, ведь если знать то, о чем не напишут пропагандистские типа сми дыныры, развитие ситуации можно предвидеть заранее. Якось так. Выводы делайте сами.

И последнее. Как житель оккупированного рф Донецка, готов поспорить, что так называемое очередное перемирие не продлится и недели - без новостей об обстрелах и разрушениях рф придется решать задачи в социальной сфере на Донбассе, а это москве не надо от слова совсем. Россия не пришла строить на Донбасс, а разрушать. Помните об этом.

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