В современно высокотехнологическом мире любая техногенная катастрофа может привести к необратимым последствиям.

Потому задача специалистов в области безопасности состоит больше не в защите и обороне, а в предвидении потенциальной угрозы, ее идентификации и если не устранения то подготовки инструментария сплочённого предотвратить ее развитие на первоначальных стадиях.

Этакий вариант вакцинации еще до первых признаков эпидемии.

Сами того не понимая мы сегодня просто тонем в океане информации. То ее растущее количество которое мы потребляем в 1000 раз превосходит любые мыслимые пределы еще 100 летней давности. А потому у нас фактически не хватает времени просто даже идентифицировать ее, перебрать или перепроверить. И это огромных размеров проблема. В основном потому что мы недооцениваем угрозу которую несет манипуляционная, зловредная фейковая информация, цель которой - информационная диверсия.

Все мы сегодня в обязательном порядке заводим с десяток аккаунтов в различных социальных сетях, программах и сервисах. Придумываем сложные пароли, проверяемся антивирусом и стараемся не открывать подозрительные вложения.

Но!

При всем при этом продолжаем фактически без разбору получать информацию из всех источников в плену которых мы оказываемся.

И вот скажите мне, пожалуйста:

Чем отличается вирус взламывающий наш смартфон или компьютер, получающий полный контроль над устройством, от информационного вируса который “взламывает” сознание человека и фактически начинает управлять им, принуждая поступать так как выгодно взломщику?

Ничем!

Захватив сознание внедренной вирусной информацией манипулятор также управляет зараженным человеком как хакер управляет захваченным устройством!

И вот тут возникает вопрос: можем ли мы предотвратить взлом? Надо ли нам это? Остановит ли наше вмешательство, наше “вакцинирование” естественный процесс развития и самостоятельной выработки человеком антител, или наше вмешательство предотвратит его гибель?

С одной точки зрения мы действительно должны пустить процесс на самотек и дать человеку или самостоятельно выработать антитела и выжить, или дать умереть.

С другой же стороны, человек не выработал антител к чуме, оспе и другим страшным болезням и если бы не его вмешательство, если бы не прививки, нас бы сегодня не существовало.

Иными словами, мы доказано знаем, что условием выживание человека стало его вмешательство в естественный природный процесс.

Что касается ситуации которая сложилась сегодня в Украине в области информации.

В общем и целом информационное пространство существует в определенных рамках и придерживается определенных законов. Кроме параллельного, существующего якобы в общей информационной плоскости пространства где сегодня окопались разного рода шантажисты, вымогатели, интернет-рекитиры и попросту жулики.

Ту часть интернета, которую контролируют они сегодня, они заполнили если не клонами именитых СМИ, то сайтами распространяющими информацию самого низкого сорта и без каких либо фильтров и обработки.

Они словно стихийный рынок распространяют в условиях ужасающей антисанитарии продукты самого низкого качества с непонятной историей происхождения и вполне предсказуемой вероятностью заражения организма после употребления их в пищу.

Понятно, что говорить об информационной диверсии или информационном терроризме на сегодня у нас еще широко не принято, но отрицать факт использования информационного пространства для разжигания конфликтов или манипуляций уже точно не получится.

Так вот, описанные выше стихийные рынки грязной низкосортной и непроверенной информации являются сегодня реальной угрозой.

Почему?

Они могут выступать источником распространения любых самых отвратительных форм информационных вирусов. Заплатили за информацию - ее поставили. Нет фильтров и нет отказов. Они являются болезнеобразующей средой ввиду отсутствия информационной гигиены. Они искажают информационное поле, так как увы выступают его частью, как ни крути. Они дискредитируют честные СМИ, так как очень часто являются подделками под реально существующие проекты с именем и репутацией. Они дают возможность СМИ первого эшелона ссылаться на них как на первоисточник информации (заразы), что вроде бы как снимает с именитых СМИ ответственность за качество контента. Они выступают угрозой для информационной безопасности страны, ее репутации, так как их основная цель - черный пиар, оскорбление, дискредитация, вымогательство и шантаж. Государство которое не борется с такими поставщиками информационной заразы, теряет доверие и уважение в мире. Существование таких сайтов наносит вред репутации страны так как они могут оказаться в поле зрения наших партнеров и тут просто невозможно будет объяснить наше игнорирование проблемы ничем кроме халатности. Эти сайты попросту небезопасны,так как абсолютно непонятно как они поведут себя с приватными данными пользователей, если те зарегистрируются на таком ресурсе. Дискредитация ради шантажа, приводит к разочарованию в роли и функции государства. Государство теряет доверие и уважение.

Можно конечно заявить, что у нас на данный момент нет достаточных доказательств для того, чтобы заявлять, что подобные сети могут нанести вред в масштабах страны, но извините. Если эти сети могут на сегодня эффективно шантажировать массу людей и приносить своим хозяевам доход в миллионы долларов, то что их остановит, если через такую сеть будет предложено провести информационную диверсию?

Ничего.

Можно ли сегодня защитить потребителя информации или контролировать информационное поле без соответствующего инструментария?

Нет.

Сети поддельных сайтов сегодня - благодатная почва для инфовбросов, дутых сенсаций, политических скандалов, дискредитации власти и президента в частности.

Место для размещения “первоисточников”, которыми иногда не брезгуют даже самые уважаемые СМИ.

Поэтому, ситуации которая сложилась на медиа рынке, просто требует вмешательства, разработки вакцины - регуляции.

Ибо отсутствие регуляторных инструментов привело к тому, что уже сейчас существуют огромных размеров площадки, распространение вирусной, зараженной информации на которой может привести к пандемии и посредством откровенных информационных диверсий, потенциал нанести вред национальной безопасности страны.

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