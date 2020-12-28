О коллективном иммунитете к COVID-19 в Украине говорить рано, – Волоха

Коллективный иммунитет к коронавирусной болезни в Украине, как и в других странах, еще не выработался.

Об этом заявила врач-иммунолог, доктор медицинских наук Алла Волоха в эфире "Украина 24". Для этого должно переболеть не менее половины населения, уточнила она.

"Однозначно, такого нет ни в одной стране. Около 10% переболело, где чуть больше, то это однозначно не коллективный иммунитет", – сказала врач.

По ее мнению, в некоторых регионах Украины количество тех, кто переболел ковидом, может в определенной степени отличаться.

"Где-то эта цифра может составлять до 20% населения, но не думаю, что в целом в стране", – отметила Волоха.

Врач не исключила возможность новой вспышки болезни в середине января после празднования Нового года, поскольку карантин в Украине введут только с 8 января.

Что касается побочных эффектов после прививки, она сказала так:

"Серьезные побочные эффекты могут быть после любой вакцины, но они чрезвычайно редки. Фактически один случай на миллион доз. Обычные побочные эффекты, типа повышения температуры или местных реакций, это возможно, они минимальны и не мешают проведению вакцинации ".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что по данным на утро понедельника, 28 декабря, в Украине официально подтвердили 1 030 374 случая коронавирусной инфекции. Из них 4385 – выявлено за минувшие сутки,

Это на 1,7 тысячи меньше, чем за день до этого. От COVID-19 в стране умерли уже 17 849 человек (+75 за сутки), а 665 729 пациентов (+7191 за сутки) полностью победили болезнь.