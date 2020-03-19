По Украине запустили авто спасателей с громкоговорителем: в МВД сделали предупреждение

В Киеве, Черновцах и Хмельницком на улицах граждан начали оповещать из громкоговорителей о необходимости придерживаться правил карантина, введенного в стране из-за распространения коронавируса.

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В Министерстве внутренних дел сообщили, что автомобили ГСЧС с громкоговорителями с 19 марта уже курсируют в Киеве, а с 20 марта - по всей стране. Между тем, система оповещения уже работает в Черновцах и Хмельницком (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Гражданам настоятельно рекомендуют:

без крайней необходимости не выходить на улицы;

не посещать места скопления людей;

во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию между людьми не менее двух метров;

соблюдать меры личной гигиены;

заботиться о близких и родных пожилых людях, обеспечивать их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

"Дисциплина и соблюдение всех личных и общих мер безопасности являются противодействием распространению коронавирусной инфекции", – подчеркнули в МВД.

Между тем, система оповещения уже работает в Черновцах. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook начальник управления по контролю за благоустройством Черновицкого горсовета.

"Общественный транспорт в Черновцах приостановлен до улучшения эпидемической ситуации. Это вынужденная мера, чтобы сохранить здоровье и жизнь черновчан", - сообщают в громкоговоритель.

Также автомобили с громкоговорителями заметили в Хмельницком.

Как сообщал OBOZREVATEL,18 марта в украинских городах начали действовать строгие ограничения в общественном транспорте в связи с карантином, который введен из-за вспышки коронавируса. В Киеве, Харькове и Днепре закрыли метрополитен. Во всех населенных пунктах ввели запрет на пребывание более 10 человек в салоне транспортного средства.

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