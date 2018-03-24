УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Военнослужащий ВСУВсе статьи автора

О Хунте военной замолвите слово

3.4т

…и передать власть военным.

С этого момента у многих сладко взбрыкивают "бабочки в животе", и начинаются медовые споры о преимуществах власти военных.

Власть не передают военным. Случается, что они берут ее сами.

Власть военных, захваченная силовым путем, называется хунтой. Мы не будем рассуждать в плоскости "плохо-хорошо". Выберем более прагматичное "возможно-невозможно".

Военные перевороты никогда не приходят извне. Они зреют внутри армии. От недовольства общей ситуацией в государстве. От того, что армии не уделяется надлежащее внимание. От того, что в армии возникает группа людей, которая считает способной "взять на себя ответственность", и сделать то, с чем не справляется существующая власть.

Процесс этот не быстрый. Нуждается в согласовании внутри всей армейской структуры. Потому, что армейский переворот может быть удачным только в том случае, если остальная армия поддержит начавшую процесс группу (хунту). Как коллегиальный орган, либо как совет, собранный вокруг лица, имеющего максимальный авторитет в армейской среде.

Новости
Как "ЛНР" возвела Савченко в богини сюрреализма

Вот и Надя Савченко, то ли собиралась передать власть военным. То ли самой надеть мундир диктатора. Видимо, она в основном читала авантюрную и приключенческую литературу. И видела себя коктейлем из Жанны Дарк, и княгини Дашковой, "порешавшей" с армией, организовавшей переворот, и возведшей Екатерину на престол. Ну, а там глядишь, и в Екатерины можно…

Беда в том, что все это не имеет ничего общего с реальной историей. Как и реальность организации военного переворота "извне".

Просто немножечко воспаленного бреда, больше напоминюащего камуфляж реальной ситуации.

Новости
Савченко: шлях від героя до зрадника

С легкой руки российской пропаганды, "хунта" стала привычным словом с положительной окраской. Мы ж хунта, да. И вслед за этим родились сказки об исцеляющей силе военного переворота. Который, можно организовать под "внешним управлением". Ну, или пригласить.

Этакое, "кухонное" представление о благословенной "сильной руке". В варианте "армейский хард".

Кстати, именно глубокое незнание истории, вкупе с нежеланием задумываться и анализировать, играет страшно злую шутку со всеми надеющимися на "волшебную хунту"

Есть несколько ключевых моментов, которые сильно расстроят эту воинственную группу.

Новости
"Пробный шар" не прокатил

Первое, и главное - военный переворот не может возникнуть в стране, ведущей затяжную войну с превосходящим противником. По одной простой причине – военные не самоубийцы, и прекрасно понимают, что такое вести войну на два фронта. Или поворачиваться к противнику спиной, влезая в увлекательные внутренние дрязги. Или вводить в (хотя бы временный) хаос инфраструктуру страны, которая питает армию ресурсами.

Но все-таки предположим. Примеряем "реальную хунту" на сегодняшнюю Украину.

Это случилось. На второй день после объявления "власти военных" Украину поставят "вне закона", и прекратят любую поддержку (ой, вы не в курсе – уже почти тридцать лет цивилизованный мир считает любую хунту вне закона). В глазах мира хорошие и плохие парни меняются местами.

Потому, что режим путина имеет все атрибуты легитимности.

А хунта – нет.

Новости
Порошенко на "нуле". Факты от участника

Европа сделает это со смешанным чувством. Она, конечно, потеряет серьезную буферную зону. Но с облегчением снимет все санкции с россии, и значительно улучшит свое финансовое положение.

А "международный полицейский" - США, по своему статусу "не сядет на двух квадратных километрах" с подобным режимом. Тем более, Америка далека, сильна, и может позволить себе находясь "над схваткой" - просто ждать, из чего извлечь пользу по окончанию.

Ситуация будет простой – "кошка бросила котят, пусть гуляют, как хотят".

Кстати, мечты о полной блокаде и отключенном СВИФТе наконец реализуются. Только на нас.

Новости
Cказочка о том, как Моисей украинцев по пустыне водил

И страна "бывших братьев", не спеша, не скрываясь, сконцентрирует все необходимые силы на трех направлениях, и начнет "миротворческую миссию". Мы исключаем, что военные, взявшие власть, собираются сдать страну (хотя у кого-то могут быть иллюзии) – они же пришли выполнить желания патриотов, правда? Значит, воевать придется. С безнадежным балансом сил. С отсутствующим аппаратом управления и зависшей экономикой (всех барыг, ментов, чиновников, воров, взяточников, порохоботов, (не поверите) активных зрадофилов, и вкупе с ними всех "не согласившихся" - уже согнали на стадионы, а часть расстреляли всем на радость). Вы же сами не поверите, что в первые два-три месяца, возможно заставить страну работать в новых "силовых" условиях? Слишком много точек приложения силы.

А если вы надеетесь, что военные делегируют "коммисарские" функции кому-то из "активистов" (для ускорения процесса) – вы ошибаетесь. Они поедут на стадионы в первую очередь. Во избежание. Потому, что военные привыкли осуществлять действия в пределах своей системы.

Новости
"Сказочка о Бригаде и Волонтере-Правдорубе"

Я, кажется, отвлекся. Так вот, в этих вполне безнадежных условиях, армии придется принять "последний и решительный". Последний, потому, что часть армии будет занята. Она будет крепко держать за горло взятое в руки государство. Ощутимая часть армии.

Решительный, потому, что выхода другого нет. И потому, что все-таки армия. И потому, что враг остался врагом.

Переполовиненная армия, при поддержке стихийно собранных сил добровольцев, сцепится с противником. Она будет нести потери. Закрепляться в городах. Которые будут старательно бомбить с воздуха, и долбить артиллерией. Под молчаливую озабоченность всего мира, наблюдающего за яркой схваткой диктатуры с хунтой.

Уже официально – двух диких непредсказуемых народов.

А в россии будут с готовностью считать даже собственные огромные потери. Потому, что снова будут петь "Вставай страна огромная!". С воодушевлением. Как "освободители". Потому, что им так давно не хватает самооправдания, которое мы им подарим.

А потом в развалинах закончится БК и пища.

Это не сценарий "фильма катастрофы" – это самый простой и логичный ход событий. Подтверждающий то, что воюющая армия не станет исполнять влажные мечты свидетелей всех сильных рук, и радикальных действий.

Ребята, красиво, но гарантированно бессмысленно умереть, вместе со всей страной – это не то, о чем мечтают даже потенциальные "черные полковники".

Кстати, в мирное (смутное) время – это завсегда возможно. Только, чтобы получить кайф от военной власти – надо принадлежать к этой касте. Военной. Остальные, молча будут ходить по струнке. Много (и опять молча) работать с затянутым поясом. Стоять ровно, и сохранять преданность на лице. В режиме неопределенно-продолжительного военного положения (обязательны атрибут хунты). И все, что сейчас считается "произволом власти" - покажется вам детским лепетом на лужайке. Потому, что военные умею многое. Церемониться не умеют.

И, кстати, почему вы считаете, что вам повезет (очень относительно), и вдруг появится украинский Пиночет или Стресснер? А не, скажем душка Хусейн, или филантроп Пол Пот?

И знаете ли вы, что военные в режиме "отвязанная безнаказанная хунта" - очень быстро заражаются коррупцией и страстью к обогащению?

И то, что в большинстве своем, хунты заканчивались конкретной задницей? Как для хунты, так и для "хунтируемого" государства?

Или, что последствием многих военных переворотов является гражданская война?

Так что, пока перетопчетесь без хунты. Как-нибудь сами.

"Армия придет – порядок наведет". Милые мои. Армия – это не волшебная палочка. Это булава.

С одной стороны.

С другой стороны, на сегодняшний день это самая мощная и устойчивая система, обеспечивающая существование Украины. При всем немалом наборе неизжитых недостатков. При том, что она пока не самая сильная в Европе (но уж точно, имеющая самый большой боевой опыт, сопротивляемость, и готовность к действию).

И главное – это стабилизатор. Она гарантирует от "резких движений" любого толка. С любой из сторон. Наверное поэтому, все подряд любят цеплять ее на флаги, и объявлять своей сторонницей.

Возможно, особо одаренные питают иллюзии, что армию можно втянуть в политический замес "по частям". Отвечаю – армии "по частям" не существует. Это означает распад. Вместе со страной.

Армия не участвует в политических процессах. Она отвечает за существование страны. И обеспечивает возможность самих этих процессов.

Не мешайте ей. Никто.

Не пытайтесь "охмурять" армию. Не пытайтесь "оседлать" армию. И главное – не пытайтесь ее разозлить.

Вспомните, с какой стороны у нас до сих пор война. И кто стоит между вами и ей.

Мы все "хунта". Когда-то нас так прозвал враг. Давайте этого придерживаться. Вместе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Глеб Бабич (Позывной Лентяй)Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Глеба Бабича
Поделиться в Facebook

Наши блоги