…и передать власть военным.

С этого момента у многих сладко взбрыкивают "бабочки в животе", и начинаются медовые споры о преимуществах власти военных.

Власть не передают военным. Случается, что они берут ее сами.

Власть военных, захваченная силовым путем, называется хунтой. Мы не будем рассуждать в плоскости "плохо-хорошо". Выберем более прагматичное "возможно-невозможно".

Военные перевороты никогда не приходят извне. Они зреют внутри армии. От недовольства общей ситуацией в государстве. От того, что армии не уделяется надлежащее внимание. От того, что в армии возникает группа людей, которая считает способной "взять на себя ответственность", и сделать то, с чем не справляется существующая власть.

Процесс этот не быстрый. Нуждается в согласовании внутри всей армейской структуры. Потому, что армейский переворот может быть удачным только в том случае, если остальная армия поддержит начавшую процесс группу (хунту). Как коллегиальный орган, либо как совет, собранный вокруг лица, имеющего максимальный авторитет в армейской среде.

Вот и Надя Савченко, то ли собиралась передать власть военным. То ли самой надеть мундир диктатора. Видимо, она в основном читала авантюрную и приключенческую литературу. И видела себя коктейлем из Жанны Дарк, и княгини Дашковой, "порешавшей" с армией, организовавшей переворот, и возведшей Екатерину на престол. Ну, а там глядишь, и в Екатерины можно…

Беда в том, что все это не имеет ничего общего с реальной историей. Как и реальность организации военного переворота "извне".

Просто немножечко воспаленного бреда, больше напоминюащего камуфляж реальной ситуации.

С легкой руки российской пропаганды, "хунта" стала привычным словом с положительной окраской. Мы ж хунта, да. И вслед за этим родились сказки об исцеляющей силе военного переворота. Который, можно организовать под "внешним управлением". Ну, или пригласить.

Этакое, "кухонное" представление о благословенной "сильной руке". В варианте "армейский хард".

Кстати, именно глубокое незнание истории, вкупе с нежеланием задумываться и анализировать, играет страшно злую шутку со всеми надеющимися на "волшебную хунту"

Есть несколько ключевых моментов, которые сильно расстроят эту воинственную группу.

Первое, и главное - военный переворот не может возникнуть в стране, ведущей затяжную войну с превосходящим противником. По одной простой причине – военные не самоубийцы, и прекрасно понимают, что такое вести войну на два фронта. Или поворачиваться к противнику спиной, влезая в увлекательные внутренние дрязги. Или вводить в (хотя бы временный) хаос инфраструктуру страны, которая питает армию ресурсами.

Но все-таки предположим. Примеряем "реальную хунту" на сегодняшнюю Украину.

Это случилось. На второй день после объявления "власти военных" Украину поставят "вне закона", и прекратят любую поддержку (ой, вы не в курсе – уже почти тридцать лет цивилизованный мир считает любую хунту вне закона). В глазах мира хорошие и плохие парни меняются местами.

Потому, что режим путина имеет все атрибуты легитимности.

А хунта – нет.

Европа сделает это со смешанным чувством. Она, конечно, потеряет серьезную буферную зону. Но с облегчением снимет все санкции с россии, и значительно улучшит свое финансовое положение.

А "международный полицейский" - США, по своему статусу "не сядет на двух квадратных километрах" с подобным режимом. Тем более, Америка далека, сильна, и может позволить себе находясь "над схваткой" - просто ждать, из чего извлечь пользу по окончанию.

Ситуация будет простой – "кошка бросила котят, пусть гуляют, как хотят".

Кстати, мечты о полной блокаде и отключенном СВИФТе наконец реализуются. Только на нас.

И страна "бывших братьев", не спеша, не скрываясь, сконцентрирует все необходимые силы на трех направлениях, и начнет "миротворческую миссию". Мы исключаем, что военные, взявшие власть, собираются сдать страну (хотя у кого-то могут быть иллюзии) – они же пришли выполнить желания патриотов, правда? Значит, воевать придется. С безнадежным балансом сил. С отсутствующим аппаратом управления и зависшей экономикой (всех барыг, ментов, чиновников, воров, взяточников, порохоботов, (не поверите) активных зрадофилов, и вкупе с ними всех "не согласившихся" - уже согнали на стадионы, а часть расстреляли всем на радость). Вы же сами не поверите, что в первые два-три месяца, возможно заставить страну работать в новых "силовых" условиях? Слишком много точек приложения силы.

А если вы надеетесь, что военные делегируют "коммисарские" функции кому-то из "активистов" (для ускорения процесса) – вы ошибаетесь. Они поедут на стадионы в первую очередь. Во избежание. Потому, что военные привыкли осуществлять действия в пределах своей системы.

Я, кажется, отвлекся. Так вот, в этих вполне безнадежных условиях, армии придется принять "последний и решительный". Последний, потому, что часть армии будет занята. Она будет крепко держать за горло взятое в руки государство. Ощутимая часть армии.

Решительный, потому, что выхода другого нет. И потому, что все-таки армия. И потому, что враг остался врагом.

Переполовиненная армия, при поддержке стихийно собранных сил добровольцев, сцепится с противником. Она будет нести потери. Закрепляться в городах. Которые будут старательно бомбить с воздуха, и долбить артиллерией. Под молчаливую озабоченность всего мира, наблюдающего за яркой схваткой диктатуры с хунтой.

Уже официально – двух диких непредсказуемых народов.

А в россии будут с готовностью считать даже собственные огромные потери. Потому, что снова будут петь "Вставай страна огромная!". С воодушевлением. Как "освободители". Потому, что им так давно не хватает самооправдания, которое мы им подарим.

А потом в развалинах закончится БК и пища.

Это не сценарий "фильма катастрофы" – это самый простой и логичный ход событий. Подтверждающий то, что воюющая армия не станет исполнять влажные мечты свидетелей всех сильных рук, и радикальных действий.

Ребята, красиво, но гарантированно бессмысленно умереть, вместе со всей страной – это не то, о чем мечтают даже потенциальные "черные полковники".

Кстати, в мирное (смутное) время – это завсегда возможно. Только, чтобы получить кайф от военной власти – надо принадлежать к этой касте. Военной. Остальные, молча будут ходить по струнке. Много (и опять молча) работать с затянутым поясом. Стоять ровно, и сохранять преданность на лице. В режиме неопределенно-продолжительного военного положения (обязательны атрибут хунты). И все, что сейчас считается "произволом власти" - покажется вам детским лепетом на лужайке. Потому, что военные умею многое. Церемониться не умеют.

И, кстати, почему вы считаете, что вам повезет (очень относительно), и вдруг появится украинский Пиночет или Стресснер? А не, скажем душка Хусейн, или филантроп Пол Пот?

И знаете ли вы, что военные в режиме "отвязанная безнаказанная хунта" - очень быстро заражаются коррупцией и страстью к обогащению?

И то, что в большинстве своем, хунты заканчивались конкретной задницей? Как для хунты, так и для "хунтируемого" государства?

Или, что последствием многих военных переворотов является гражданская война?

Так что, пока перетопчетесь без хунты. Как-нибудь сами.

"Армия придет – порядок наведет". Милые мои. Армия – это не волшебная палочка. Это булава.

С одной стороны.

С другой стороны, на сегодняшний день это самая мощная и устойчивая система, обеспечивающая существование Украины. При всем немалом наборе неизжитых недостатков. При том, что она пока не самая сильная в Европе (но уж точно, имеющая самый большой боевой опыт, сопротивляемость, и готовность к действию).

И главное – это стабилизатор. Она гарантирует от "резких движений" любого толка. С любой из сторон. Наверное поэтому, все подряд любят цеплять ее на флаги, и объявлять своей сторонницей.

Возможно, особо одаренные питают иллюзии, что армию можно втянуть в политический замес "по частям". Отвечаю – армии "по частям" не существует. Это означает распад. Вместе со страной.

Армия не участвует в политических процессах. Она отвечает за существование страны. И обеспечивает возможность самих этих процессов.

Не мешайте ей. Никто.

Не пытайтесь "охмурять" армию. Не пытайтесь "оседлать" армию. И главное – не пытайтесь ее разозлить.

Вспомните, с какой стороны у нас до сих пор война. И кто стоит между вами и ей.

Мы все "хунта". Когда-то нас так прозвал враг. Давайте этого придерживаться. Вместе.