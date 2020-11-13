Женщины составляют половину населения планеты, что равнозначно половине потенциала человечества. Гендерное равенство – это не просто путь к миру и согласию в обществе, это важное звено в обеспечении экономического роста, полноценного развития и реализации человеческого потенциала. Это касается любой сферы деятельности, и финтех - не исключение. Здесь есть как достижения и прорывы, так и общие проблемы - об этом я сегодня и расскажу.

Что говорит статистика

Компания Deloitte провела исследование, согласно которому среди учредителей финтех-компаний 7% женщин. С течением времени эта цифра особо не меняется. В 2019 году количество финтех-стартапов, учредителями или соучредитеями которых являются женщины, составило 369, а исключительно мужчинами - 2,648. Если сравнивать эти показатели с показателями 2010 года, то рост количества стартапов, в создании которых участвовали женщины, был значительнее (количество увеличилось в 8 раз), чем стартапов, основанных мужчинами (в 7 раз). Так на сегодняшний день финтех-стартапы, созданные или возглавляемые женщинами составляют 12,2% в мире. Есть к чему стремиться.

Если говорить о финансировании, то за последние 5 лет инвестиции в финтех-стартапы, основанные женщинами, увеличивались со средним годовым темпом роста 58,9%, в то время как финансирование основанных мужчинами выросло на 29,1%. Женские коллективы стабильно увеличивают финансирование своих проектов, однако интерес к финтех-стартапам, основанным мужчинами, все же значительно больше. Финтех-проекты, основанные женщинами, в среднем привлекали капитала на 50% меньше, чем компании, созданные мужчинами. При

этом стартапы, в состав руководства которых входят и мужчины, и женщины получили лишь на 3% меньше финансирования, чем фирмы, возглавляемые только мужчинами. Таким образом, средняя сумма капиталовложений за период с 2015 по 2019 в финтех-стартапы, основанные только женщинами, составляет $8 млн, основанные и женщинами, и мужчинами - $15,1 млн, только мужчинами - $15,6 млн.

Факторы такой статистики

Одной из причин такого разрыва между стартапами может быть фактор гендерной предвзятости в процессе питчинга венчурным инвесторам. В ходе исследования, проведенного Harvard Business Review в 2014 году мужчины и женщины представили инвесторам идентичные предложения, выслушав которые 68,33% инвесторов предпочли питчи и проекты мужчин. Другое исследование показало, что инвесторы часто задают разные вопросы мужчинам- и женщинам-предпринимателям: мужчин чаще спрашивали о возможной прибыли, в то время как вопросы к женщинам больше касались вероятности потерь. Интересно, что это происходило независимо от того, были ли инвесторы мужчинами или женщинами. Несправедливое финансирование, наряду с низкой представленностью в сообществе предпринимателей остается основным препятствием для женщин в индустрии финансовых технологий.

К факторам, способствующим росту числа женщин в мире стартапов, можно отнести рост числа женщин, работающих в финансовой и технологической отраслях, успехи проектов, повышенное внимание к гендерному равенству, постепенное увеличение числа женщин на руководящих должностях в венчурных фондах и т.д.

Нерациональное финансирование и акцент на гендерном различии могут стать упущенными возможностями для инвесторов. Команды, участниками которых являются и женщины, и мужчины, с большей вероятностью будут шире и точнее понимать потребности аудитории.

Влияние СOVID-19

Рассматривая все сферы деятельности, пандемия COVID-19 может оказать негативное влияние на гендерное равенство, доходы и экономические возможности женщин по нескольким причинам. Например, женщины, как правило,чаще мужчин заняты в сферах, которые не могут перейти в полный онлайн - туризм и гостиничный бизнес, розничная торговля и сфера услуг и т.д. Также в большинстве случаев женщины выполняют больше неоплачиваемой домашней работы - примерно на 2,7 часа в день больше, чем мужчины. А ограничения, связанные с коронавирусом - закрытие школ и забота о уязвимых пожилых родителях - прибавили домашней работы. После снятия карантинных ограничений женщины медленнее возвращаются к полной занятости.

Что же касается финтеха, то финансовый кризис 2008 года значительно повысил спрос на инновационные решения в индустрии финансовых услуг, что, вероятно, способствовало росту финтех-сообщества. Сейчас компании стремятся оправиться от финансовых последствий пандемии, они должны изучать все возможные варианты роста.

Однако статистика пока показывает, что диспропорция во времена COVID-19 сохраняется. За первые шесть месяцев 2020 года стартапы, в создании которых участвовали женщины, привлекли в общей сложности $875 млн финансирования, в то время как в первой половине 2019 года $3,5 млрд. Для сравнения стартапы, основанные мужчинами привлекли около $12 млрд в первой половине 2020 года.

И тут вопрос не в слепом отстаивании прав женщин, а в достойных и нужных решениях, которые нельзя упускать.