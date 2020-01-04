Запомните одну простую (сейчас оцените этот каламбур) вещь.
Тот, кто говорит про простой народ - НИКОГДА не говорит про простой народ.
Тот, кто говорит "мы люди простые, академиев не заканчивали" - не говорит: "Я необразованный дурак, твоя мысль слишком сложна для меня, я не могу понять её".
Он всегда говорит - "А не дохера ли ты умный, а?"
Тот, кто говорит про простых немцев, никогда не говорит - мы полностью поехали головой, развязали мировую войну, в которой массово применяли химическое оружие, огнеметы, положили десятки миллионов жизней, проиграли её, сидим в глубочайшей заднице, полной контрибуций, репараций и невероятной инфляции, и именно поэтому мы так плохо живем и расплачиваться за навороченное нами будут еще и наши дети.
Он всегда говорит - немец! В твоем национальном унижении виноваты хитрые злокозненные Юден, которые плетут против тебя мировой заговор!
Тот, кто говорит о глубинном русском народе, никогда не говорит о том, что он хочет с умилением сидеть на завалинке в валенках и посконных штанах.
Он всегда говорит о проклятых либералах, американцах и гейропейцах.
А тот, кто говорит об "обычных домохозяйках" и "просто людях" - никогда не говорит о домохозяйках.
Он говорит о тех, кто "рассказывают нам о росте ВВП, снижении инфляции, имплементации, диверсификации и других непонятных терминах".
Потому что апеллирование к простому народу всегда - ВСЕГДА! - является целеуказанием на врага.
В данном случае - на сложный народ.
Который понимает такие термины, как имплементация и диверсификация. И что-то там с ними мутит. Плетёт финансовые заговоры. На Мальдивах. А всем потом становится только плохо.
А не дохера ли ты умный, а?
В отличие от "обычной" домохозяйки - не дохера ли ты необычный?
А необычный - это всегда чужой. Не наш. Непонятный. Странный человек.
Странный и странствующий не зря во многих языках имеют один корень. Человек из других мест с не принятыми здесь повадками. Не наш. Чужой. Потенциально опасный. Засланный казачок.
Этология, брат. "Полевая дисциплина зоологии, изучающая генетически обусловленное поведение (инстинкты), в том числе людей".
Наука. Ничего не поделаешь.
В новогодней речи Президента это целеуказание на врага обычных домохозяек было в первом же абзаце.
На этом фоне постить мемы о "какая разница", "неважно кто", каких-то призывах к объединению нации и поважанию один одного - абсолютно бессмысленно. Потому как посыл этого послания прямо противоположный.
И гораздо более серьезный.
И более страшный.
Причем я совсем не уверен, что первое лицо и само понимает, что именно оно читает с написанной ему другими людьми бумажки. И какой смысл это написанное несет.
Собственно говоря, это был прямой, непосредственный акт - никак не могу подобрать точного определения - разобразованности, снижения умственной планки нации.
Акт её целенаправленного умственного деградирования от её же первого лица.
Обозначение слишком умной части народа как врага "простого" и "обычного" большинства.
Это ровно то, что делал Путин, кстати.
И, надо признать, таки сделал.
С Новым годом.
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