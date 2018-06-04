Дети играют в приставку.
Перекрашивают машину, случайно выходит синий верх и жёлтый низ.
Младший с восторгом:
- Ооо! Украинская! У нас будет крутая украинская тачка! Класс!
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К знакомому вчера зашёл торговый и сказал, что только для него будет возить пакеты с надписями на украинском языке - "Дякуємо за покупку" и другие.
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Всё чаще от разных людей слышны фразы:
- "А вот раньше было...
...вкуснее
...лучше
...чище
...спокойнее"
Это говорят те, кто в 2014 году поддержал вторжение россиян в Украину.
Керчане ("новые русские") ожидали, что с мостом начнут снижаться цены, пока только прут вверх, а зарплаты у бюджетников урезают за счёт стммулирующих, местные сайты делают подборки за неделю с топливных ценников, которые щёлкают почти каждый день.
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