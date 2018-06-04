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О чем говорят крымчане, поддержавшие вторжение россиян

5.8т

Дети играют в приставку.

Перекрашивают машину, случайно выходит синий верх и жёлтый низ.

Младший с восторгом:

- Ооо! Украинская! У нас будет крутая украинская тачка! Класс!

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К знакомому вчера зашёл торговый и сказал, что только для него будет возить пакеты с надписями на украинском языке - "Дякуємо за покупку" и другие.

Новости
Новости Крымнаша. Задача Путина — развалить Россию

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Всё чаще от разных людей слышны фразы:

- "А вот раньше было...

...вкуснее

...лучше

...чище

...спокойнее"

Новости
Новости Крымнаша. Мост разочарований

Это говорят те, кто в 2014 году поддержал вторжение россиян в Украину.

Керчане ("новые русские") ожидали, что с мостом начнут снижаться цены, пока только прут вверх, а зарплаты у бюджетников урезают за счёт стммулирующих, местные сайты делают подборки за неделю с топливных ценников, которые щёлкают почти каждый день.

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Аннексия Крыма
Объекты
КрымКрымский мостНовости Крыма
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