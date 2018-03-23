Сейчас ватке будет больно и очень больно. В этой статье я умножу на ноль все труды пропагандистов рыфы и покажу на пальцах, что нету никакой банковской системы рыныды, есть только непонятная ху*та типу ламборджини на дровяном двигателе.

Ватные котята, кам ту сюда. Я вас мокать буду мордами в дерьмо по самые уши. Поехали.

Итак, для начала давайте вспомним что такое банк . Смотрим в Википедию и читаем:

финансово-кредитная организация,[1] производящая разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги правительству, юридическим и физическим лицам. Запоминаем.

Теперь берем 2 банки в руки, можно литровых [можно поллитровых, можно 2 стакана или 2 бутылки со шмурдяком], кусок туалетной бумаги и пишем банк. Все, пиз*ец. Поздравляю, вы банкир. Люди могут нести вам деньги.

К чему эта аналогия? Все очень просто: заходим на сайт так называемого банка дыныры. Зашли? Посмотрите теперь внимательно на свои 2 банки, у ваших банок функций на порядок больше, чем может предложить банк дыныры:

Вы можете принимать депозитные вклады от населения? Можете.

Вы можете выдавать кредиты населению? Можете.

Банки дыныры-лыныры-дырындыдыды и т. п. шарашкины конторы этого делать не могут. Ну нету у них таких услуг в принципе. Вопрос к дебилоидам из мурмансков и просто упи**еным наглухо: можете объяснить, почему любой бомж, у которого в руках 2 банки из-под горошка может выдавать кредиты и принимать депозиты, а банк рыныды- нет?

Ну а пока потомки свиней и собак пытаются доказать, что Элвис Прэсли был родом из воронежа и все творчество посвятил матрешкам, я продолжу процедуры с дерьмом и котятами.

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Итак, выше мы узнали и популярно объяснили бестолочам то, что наличие 2 пустых банок в руках делает бомжа-алкоголика-наркомана банкиром. Как на счет банкоматики? Напомню, мы живем в 2018 году, а большое наличие банкоматов, особенно если это главный банк страны, в цивилизованном мире - обязательное условие. Снова заходим на сайт типа банка рындыды и смотрим сколько ж банкоматов есть всего на оккупированой.

Бум ! На всю дыныры работает целых 154 банкомата. Повторяем вслух: на 2,2 млн людей работает 154 банкомата. Кто не верит - посмотрите на сайте бутылки дырынды, ну типа банка.

Котята ватные, ау ! Вы куда спрятались? Экзекуция с дерьмом и вашими мордами не закончилась. Если не ошибаюсь, то только по одному Донецку до войны работало 500 банкоматов. Где банкоматы, придурки? Неужели на металлолом сдали и бабло пропили?

Вопрос к мычащим клоунам из пенз и архангельсков: почему в Мариуполе, который не оккупирован рф и прочим быдлом, банкоматов больше, чем на 2,2 млн населения рыныды?

А может сравним количество банкоматов в оккупированом Донецке и Житомире? Есть желающие доказать, что 154 банкомата на 2,2 млн человек - это пиз*ец как удобно и почему в Житомире больше банкоматов, чем на оккупированых?

Фу, б*я. От это завоняло ватой паленой. Ну а мы продолжаем жечь. Врядли показывают пропагандисты из рф очереди к банкоматам в Донецке, Макеевке+врядли показывают охоту на банкомат с баблом. Охота на банкомат с деньгами - это чисто дынырийская бутылочная, тьфу б*я, банковская услуга, если кто не в курсе. Объясняю шо це таке:

Если тебе нужно снять деньги с банкомата рыныды, то ты не в сказку попал,чувак. Тебе нужно сначала найти банкомат с минимальной очередью + молиться путену, шоб деньги не закончились в банкомате, когда придет твоя очередь, ибо если не повезло тебе, то процедуру придется повторить: снова отстоять в очереди и снова молиться шоб тебе таки повезло. Если ты житель Донецка или Макеевки, в принципе, у тебя есть шанс снять наличку за день. Но, если ты житель пригорода Донецка или области, то снять кэш для тебя проблема: в городах типу Харцизска, Снежного, Тореза, банкоматов вообще мизер + и те не заправлены частенько фублями + наличку оттуда выгребают бегом. Но выход есть - садишься на автобус, ехаешь в Макеевку или в Донецк и, если повезет и звезды помогут, ты снимешь деньгу. Это называется сервис по-дынырийски, если кто не понял.

Стоп. Забыл. Думать о холопах и неудобствах крепостных - это не царское дело, тут нужно Лондон захватывать, а вы хотите шоб пенсионеры спокойно пенсии обналичивали. Хотя для пенсионеров это таки почти рай - сплошные очереди, б*я: за пакетом пеникса выстой в очереди, за пенсией выстой в очереди, на выезд из оккупации выстой опять в очереди. После таких процедур при любой погоде колбаса за 2,20 прям кусками на головы в пилотках падает пенсионерам и все болезни лечит.

Но то я отвлекся опять от бутылки дынырийской. Ну то есть типа банка. Как на счет мобильных приложений типу приват 24 у дынырийской по*ъебки? Нету? Апять биндеры помешали? Су*а точно вокруг враги, никто не дает дынырийским программистам и разработчикам спокойно поработать. Но все ху*ня, бюджетники и пенсионеры потерпят, захватчик Лондона план марш-ползка до Киева разрабатывает, не до этого ему.

Это кто там размычался из омска? Оу, омское никто в драной майке, ты хоть в курсе шо карты рюцких банков банкоматы дыныры не принимают?

Вообще. Даже карты банков воронежа и ростова дынырийский банкомат на*уй шлет. Прикинь, бестолочь русская, тебе об этом не сказал соловьев и киселев? Как он мог, врут же только американцы. Прикинь, злобный дебил из ростова, ты в Донецке не снимешь деньги с дынырийского банкомата, хотя в оккупированом Донецке ходят фубли, как и е*енях воркуты. Абидна? А мне насрать.

Но вернемся к тарелке рыныды, ну то есть к типа банку типа республики. Как на счет оплаты коммунальных платежей в типа банке рыныды? В настоящем банке ты можешь оплатить коммуналку не выходя из дома: вписал реквизиты на сайте банка и оплатил. Или через приложение. А теперь опять берем 2 пустых банки из под огурцов и что делаем?

Праааавильно, топаем и несем бабло в кассу. Заодно и в очереди постоим с молодеющими на глазах пенсионерами. Зае*ись сервис, не?

Кстати, можно посмотреть перечень услуг к примеру банков Винницы и дыныры. И поржать . Лизинг? Овердрафт? Не пугайте банкира-дынырийца незнакомыми словами.

Итого: за 4 года оккупации рф не создала на Донбассе ни*уя, кроме жалких пародий . Связь мобильная - фуфло, банковской системы тоже нет, рабочих мест нет, прав человека тоже нет, даже деньги дынырийцам и те б/у дала рф. Вопрос к притесненным ватанам, проживающим на территории Хунты: хатами никто не хочет поменяться? Моя в 4 остановках от разъе*анного ДАПа находится.

Мораль: у меня дома есть 2 пустых банки. Несите деньги лучше мне.

P. S. Хочешь помочь русскому мальчику приехать домой с Донбасса в гробу ? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/