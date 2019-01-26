Нюхала подмышки: пропагандистке Скабеевой напомнили, как ее заткнула охрана Порошенко

В сети поставили на место российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, напомнив, как в 2015 году охранник президента Украины Петра Порошенко заставил ее замолчать, уткнув в плечо.

Запись была опубликована на странице "Donald Trump" в Twitter. "Показываю, как надо правильно обращаться со Скабеевой", – подписал автор.

Пользователи присоединились к активному обсуждению, отметив, что такие методы не помешали бы и сейчас, учитывая постоянные провокации Скабеевой против украинцев в ПАСЕ.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Надо было шею ломать", "Пиджак придется выбрасывать, токсичен теперь навсегда", "Надо ему костюм постирать, на сливных бачках много микробов", "Шикарный прием", Я бы придушил", "Она просто любит нюхать чужие подмышки", " Провернуть до щелчка", – написали в комментариях.

"Можно смотреть вечно как течет вода, горит огонь и как Скабеева нюхает подмышки охранникам", – написали в Twitter Львовский метрополитен.

Показываю как надо правильно обращаться со Скабеевой! pic.twitter.com/g3uHRGcbtI — Дональд Трамп 🇺🇸 (@DJ__Trump) 26 января 2019 г.

Можно смотреть вечно как течет вода, горит огонь и как Скабеева нюхает подмышки охранникам pic.twitter.com/UDbANFJICz — Львовский метрополитен (@natohawks) 26 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко (БПП) дал жесткий отпор Скабеевой в ПАСЕ, которая задавала ему едкие вопросы о военнопленных украинских моряках. Он пригрозил ей Гаагским трибуналом и вручил рулон туалетной бумаги.

Того же дня глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отпустил в ее адрес комментарий с подколкой, назвав ее "сливным бачком".

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