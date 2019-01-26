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Нюхала подмышки: пропагандистке Скабеевой напомнили, как ее заткнула охрана Порошенко

11.7тЧитать материал на украинском

В сети поставили на место российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, напомнив, как в 2015 году охранник президента Украины Петра Порошенко заставил ее замолчать, уткнув в плечо.

Запись была опубликована на странице "Donald Trump" в Twitter. "Показываю, как надо правильно обращаться со Скабеевой", – подписал автор.

Пользователи присоединились к активному обсуждению, отметив, что такие методы не помешали бы и сейчас, учитывая постоянные провокации Скабеевой против украинцев в ПАСЕ.

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Нюхала подмышки: пропагандистке Скабеевой напомнили, как ее заткнула охрана Порошенко

Скриншот из видео

Нюхала подмышки: пропагандистке Скабеевой напомнили, как ее заткнула охрана Порошенко

Скриншот из видео

Нюхала подмышки: пропагандистке Скабеевой напомнили, как ее заткнула охрана Порошенко

Скриншот из видео

"Надо было шею ломать", "Пиджак придется выбрасывать, токсичен теперь навсегда", "Надо ему костюм постирать, на сливных бачках много микробов", "Шикарный прием", Я бы придушил", "Она просто любит нюхать чужие подмышки", " Провернуть до щелчка", – написали в комментариях.

Нюхала подмышки: пропагандистке Скабеевой напомнили, как ее заткнула охрана Порошенко
Нюхала подмышки: пропагандистке Скабеевой напомнили, как ее заткнула охрана Порошенко

"Можно смотреть вечно как течет вода, горит огонь и как Скабеева нюхает подмышки охранникам", – написали в Twitter Львовский метрополитен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко (БПП) дал жесткий отпор Скабеевой в ПАСЕ, которая задавала ему едкие вопросы о военнопленных украинских моряках. Он пригрозил ей Гаагским трибуналом и вручил рулон туалетной бумаги.

Того же дня глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отпустил в ее адрес комментарий с подколкой, назвав ее "сливным бачком".

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Тема
российская пропаганда
Персона
Петр Порошенко
Тег
Новости России
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
КОМ вонючей биомассы СКАБЕЕВА - RUSSIAN БЫДЛО, проще говоря... И об этой СУКЕ Гуманисты сожалеют зря… Исправленью оно не поддаётся, И утилизировать давно нужно эту мерзость, что зовётся СуКАБЕЕВА - русское унылое ГОВНО !!!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
По-братски обнял "сестричку"!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Мелкие рагульские мрази,толпа дебильных клоунов одержала ""победу"над одной бабой русской,це перемога по рагульски,еще и хвастаются ублюдки,а пидорская рагульская ""сеть""в восторге,тфууу бля мразоты днищенские.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
ЕбашьРусню Андрей, Успешная краина??Это ты про Германию дебилок?Померяй температуру,ты по ходу корью заболел пидорок.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Мартененко Сергей, Да твое пидорское мнение хне по хую,вас мразей таких большинство в рагулии,воевать только с бабами можете,а скулите в плену хуже баб,вы просто мелкие трусливые мрази,да еще и вонючие,как сами пишите,под мышками не моете уроды селюкские.
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