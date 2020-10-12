Нынешнее столетие может оказаться последним для человечества, – Генсек ООН

Если не начать бороться с глобальным потеплением прямо сейчас, нынешнее столетие может оказаться последним для человечества.

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на форуме под эгидой международной климатической инициативы TED Countdown, сообщила пресс-служба ООН.

По его словам, участившиеся наводнения, ураганы, засухи и пожары ясно говорят о том, что изменение климата – экзистенциальная угроза всему человечеству и ее нужно немедленно остановить.

"Миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашего бездействия, – сказал Генсек ООН. – Из-за укоренившейся зависимости от ископаемого топлива мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления".

От климатического кризиса не застрахована ни одна страна мира, подчеркнул он. При этом в каждом государстве больше всего страдают беднейшие и наиболее уязвимые слои населения, наименее причастные к возникновению проблемы изменения климата. По информации Генсека ООН, на долю беднейших 50% населения Земли приходится всего 7% выбросов углерода в атмосферу.

Гуттереш изложил план борьбы с глобальным потеплением, который необходимо реализовать как можно быстрее. Он базируется на таких принципах:

приоритетные инвестиции в "зеленые" рабочие места;

отказ от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду;

прекращение субсидирования предприятий, которые занимаются добычей и переработкой ископаемого топлива;

учет климатических рисков при принятии любых финансовых и политических решений;

глобальное сотрудничество в духе взаимопомощи и солидарности.

помощь государствам, которые оказались в отстающих в борьбе за здоровый климат на планете.

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