|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Няш-мяш, Киев наш!" Поклонская решила заработать на пьянстве в Крыму. Фотофакт

4.9тЧитать материал на украинском

Бывший "прокурор" оккупированного Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская и ее муж Иван Соловьев решили выпустить "российское шампанское" под брендом "Няш-мяш".

Предательница Украины в беседе с Крыминформом не исключила, что в будущем сочетание "Няш-мяш" может быть зарегистрировано в качестве торговой марки.

"Я очень оптимистично настроена к этой идее. Этот бренд заслуженно мною выстрадан. Вначале я очень переживала по поводу "Няш-мяш". Но потом поняла, что надо уметь шутить. "Няш-мяш" — это стопроцентно крымский бренд. Это символ Крыма — "Няш-мяш. Крым наш". А часть вторая — это "Няш-мяш. Киев наш", — сказала Поклонская.

Новости
"Защищала гамадрилов!" Няшу-Поклонскую предложили выдать Украине

Соловьев в свою очередь отметил, что под брендом "Няш-мяш" могут выпускаться "только качественные крымские товары".

"Есть традиционно крымские продукты, которыми Крым славится. Наверное, нужно на них в первую очередь обращать внимание. При этом любая продукция под этим брендом должна быть качественная и полезная. Мы же не будем водку делать", — отметил он.

"Няш-мяш, Киев наш!" Поклонская решила заработать на пьянстве в Крыму. Фотофакт

Хотите шампанского? Есть вот такой вариант. Бутылку с этикеткой в стиле аниме, на которой изображена Наталья Поклонская и надпись "Крым наш", показали гостям во время презентации книги "Крымская весна. До и после" в Ливадийском дворце. Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской Иван Соловьев рассказал Крыминформу, что линейка крымских товаров под брендом "Няш-мяш" в будущем может быть расширена. По крайней мере, запрос от производителей есть. Все подробности читайте на сайте #Крыминформ ⠀ #Крым #Поклонская #бренд #НяшМяш #КрымНаш #товары #презентация #Crimea #news #crimeainform #Russia

Допис, поширений Крыминформ (@crimeainfogram)

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму уже вышла линейка косметики "Няш-мяш".

Поклонская презентовала автобиографию "Крымская весна: до и после. История из первых уст".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Наталья Поклонская
Место
УкраинаСимферополь
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
30
12
Смешно
1
Интересно
1
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Solenko Evgen
Solenko Evgen
Интересно, а её, няшин, муж - такое же уныло-молчаливое говно, как и пОпов, разговорчивый исключительно при наличии текста перед глазами и подставных зрителей?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Поймаем, Нашмяш будет сидеть на этой именной бутылке!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
минин евген
минин евген
почему не боярышник "няш-мяш"? у кацапского алкоголического сообщества боярышник - самый популярный продукт.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Наши блоги