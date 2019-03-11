"Няш-мяш, Киев наш!" Поклонская решила заработать на пьянстве в Крыму. Фотофакт

Бывший "прокурор" оккупированного Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская и ее муж Иван Соловьев решили выпустить "российское шампанское" под брендом "Няш-мяш".
Предательница Украины в беседе с Крыминформом не исключила, что в будущем сочетание "Няш-мяш" может быть зарегистрировано в качестве торговой марки.
"Я очень оптимистично настроена к этой идее. Этот бренд заслуженно мною выстрадан. Вначале я очень переживала по поводу "Няш-мяш". Но потом поняла, что надо уметь шутить. "Няш-мяш" — это стопроцентно крымский бренд. Это символ Крыма — "Няш-мяш. Крым наш". А часть вторая — это "Няш-мяш. Киев наш", — сказала Поклонская.
Соловьев в свою очередь отметил, что под брендом "Няш-мяш" могут выпускаться "только качественные крымские товары".
"Есть традиционно крымские продукты, которыми Крым славится. Наверное, нужно на них в первую очередь обращать внимание. При этом любая продукция под этим брендом должна быть качественная и полезная. Мы же не будем водку делать", — отметил он.
Хотите шампанского? Есть вот такой вариант. Бутылку с этикеткой в стиле аниме, на которой изображена Наталья Поклонская и надпись "Крым наш", показали гостям во время презентации книги "Крымская весна. До и после" в Ливадийском дворце. Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской Иван Соловьев рассказал Крыминформу, что линейка крымских товаров под брендом "Няш-мяш" в будущем может быть расширена. По крайней мере, запрос от производителей есть. Все подробности читайте на сайте #Крыминформ ⠀ #Крым #Поклонская #бренд #НяшМяш #КрымНаш #товары #презентация #Crimea #news #crimeainform #Russia
Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму уже вышла линейка косметики "Няш-мяш".
Поклонская презентовала автобиографию "Крымская весна: до и после. История из первых уст".
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