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Нужны ли родительские комитеты в школах: опрос читателей

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В сети разгорелась бурная дискуссия о целесообразности создания родительских комитетов в школах Украины. Одни люди считают, что без этого в любом случае никак, ведь у их отпрысков в учебном заведении всегда возникают проблемы, решение которых требует обязательного контроля или вмешательства родителей (праздники, утренники, выпускные, благоустройство классов и прочее). Другие же глубоко убеждены, что данный формат участия в школьной жизни ребенка — это пережиток советского прошлого, в котором сейчас нет абсолютно никакого смысла.

"Обозреватель" решил провести специальный опрос, чтобы узнать, какого мнения придерживается большинство читателей.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее общественный активист Виталий Фурманюк заявил, что Министерство образования и науки Украины запретило родительские комитеты в общеобразовательных школах. Однако спустя некоторое время в ведомстве опровергли данную информацию, отметив, что у государственного органа нет таких полномочий.

Место
Украина
Объект
Минобразования
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