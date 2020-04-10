Вернут ли украинцам деньги за отмененный отпуск: появилось объяснение

Украинцы могут вернуть деньги за сорванный по вине коронавируса отдых у туроператора. Это займет несколько месяцев.

Об этом OBOZREVATEL рассказала пресс-секретарь TEZ-TOUR Украина Натела Кацадзе. По ее словам, в договорах с клиентами прописана такая возможность, а их права защищены законом.

"Сейчас многие туроператоры, в том числе и мы, просим своих клиентов перенести дату и время отдыха. Мы готовы всячески помочь перебронировать отель. Также можем заморозить средства для следующей поездки", – рассказала Натела.

Если же туристы захотят забрать свои деньги, то им туроператор их вернет, но не сразу и не все.

"При аннуляции возможны потери в виде фактически понесенных оператором затрат, размер которых может составить от 25% до 100% от стоимости тура. При этом определение суммы, причитающейся к возврату, займет продолжительное время, не менее полутора месяцев, в связи с тем, что партнеры компании (поставщики туристических услуг) находятся за границей. Кроме того, потери могут быть и из-за курсовых колебаний, так как возврат средств осуществляется в гривне", – добавила представитель компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на закрытие неба и карантин для украинцев в отелях Египта, некоторые отечественные туроператоры продолжили отправлять сограждан на отдых в жаркую страну.

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