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"Нужно утвердить права женщин!" Вятрович озвучил судьбу 8 марта в Украине

2.8тЧитать материал на украинском

В Украине 8 марта потеряло изначальный смысл в виде борьбы за права женщин, потому нужно отменить выходной.

Об этом рассказал директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью "Фактам", пояснив, что только на постсоветском пространстве Международный женский день имеет такой статус и формулировку.

"Надо понимать, что и в Украине, и в постсоветских странах речь не идет о дне борьбы за права женщин. Речь идет о так называемом Международном женском дне. И такая формулировка плюс статус выходного (который этот праздник имеет как раз на постсоветском пространстве, лишь в нескольких странах мира, которые как раз не отличаются успехами в борьбе за права женщин) и привели к тому, что день, посвященный борьбе за права женщин, потерял свое первоначальное правозащитное значение", – отметил Вятрович.

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По его словам, этот праздник превратился в обычный, когда просто приветствуют женскую часть общества.

"В первом варианте нашего законопроекта мы предлагали замену этого праздника. Но в ходе общественного обсуждения большинство участников было против этого. Поэтому мы от этого отказались", – пояснил он.

Женщины в Испании

Женщины в Испании

8 марта 2019 / taiwannews

Вятрович также добавил, что осталось предложение отмены выходного дня на 8 марта. Законопроект предлагает вернуть ему первоначальное правозащитное значение.

"И прежде всего – изменить название, говорить именно о борьбе за права женщин. Потому что Украина является государством, которое еще требует утверждения женских прав. И мы считаем, что этому может и должен помочь как раз отмены выходного в этот день", – подчеркнул он.

Напомним, в ноябре 2018 года Вятрович говорил, что концепия 8 марта должна полностью измениться. Он думал, что украинское общество готово отказаться от советской традиции, чтобы не жить в одном ритме с государством-агрессором.

Как сообщал OBOZREVATEL, и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала празднование 8 марта "советской унизительной традицией".

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Тема
8 Марта
Персона
Владимир Вятрович
Место
Украина
Тег
праздник
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Gryanevich Klim
Gryanevich Klim
Запитайте цього "воїна", чим його безкінечні тупі прожекти покращують щось в житті українців? Чи об'єднують їх вони? Воно точить єдність країни, як черв яблуко - непомітно і шкідливо.
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Самого Вятровича надо отменить. И "институт" его прикрыть как приносящий вред обществу.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порошенко всё-таки сделал Юле подарок на 8 Марта - не обязал всех украинцев с фамилией Тимошенко баллотироваться в президенты.
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