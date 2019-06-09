"Нужно рвать шакалов!" Муждабаев призвал "киборгов" разгромить "русский мир" в Раде

Досрочные выборы в ВР рискуют превратиться в триумф пророссийских сил, которые приложат все усилия, чтобы вернуть Украину в сферу влияния РФ.

Об этом на своей странице в Facebook заявил журналист Айдер Муждабаев, предупредив, что следующая Рада будет парламентом рыгов и популистов, которые кинутся возвращать страну в домайдан и шаг за шагом сдавать России.

Айдер Муждабаев "Радио свобода"

"Они набегут и будут с наслаждением откусывать от Украины Майдана один кусок за другим. Реваншистов, равнодушных будет там большинство, это уже ясно по всем опросам. Европейского либерального парламентаризма в ближайшие 5 лет не предвидится", - говорится в заявлении.

При этом он подчеркивает: другой – и более важной - проблемой является слабость и война за рейтинги среди проукраинских политиков – "В отличие от сплочённых, "управляемых Кремлём януковощей".

"Нужно будет срывать голосования, оттаскивать условных мураевых с трибуны, выкидывать из зала на улицу, куда созывать народ. Нужны такие депутаты, которые в меньшинстве будут диктовать большинству: не заступать за флажки! Чтобы большинство боялось — и их в сессионном зале, и улицу. Это должна быть непробиваемая стена, "список киборгов", ДАП против доб и геп. Пока ни в каком списке, ни во всех вместе таких нет", - резюмировал Муждабаев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в списке партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" оказался бывший нардеп от "Партии регионов" Виталий Борт, который поддержал псевдореферендум на Донбассе в 2014 году.

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