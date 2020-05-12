Нужно ли мыть товары из доставки: английский доктор рассказал, как действовать, чтобы не заразиться COVID-19

Преподаватель английского Университета Бата рассказал о том, можно ли заразиться COVID-19 через покупки и дал некоторые советы по дезинфекции товаров.

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Слова доктора Эндрю Престона передает DailyMail. Он отметил, что вероятность подцепить вирус через вещи или еду, которые вам доставляют, довольно мала. Кроме того, производители должны соблюдать все нормы, чтобы не допустить попадания вируса в ту же еду.

Однако, для перестраховки упаковку с доставкой можно промыть теплой мыльной водой. Касательно непищевых товаров, доктор посоветовал не открывать их в течение трех дней с момента прибытия.

Доктор рассказал, нужно ли обрабатывать товары из доставки

"Обратите внимание: маловероятно, что вы можете заразиться вирусом от употребления пищи. Кроме того, приготовление пищи уничтожит его", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор ВОЗ заявил, что самым надежным способом защититься от COVID-19 является мытье рук.