"Нужно дрючить": в Одессе первоклашек учат по картам без Крыма. Фотофакт

В Одесской школе №77 первоклассников учат по картам, в которых отсутствует крымский полуостров в составе Украины.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook Виталий Баклан, который отметил, что специально зачеркнул фамилию того, кто выставил оригинальный снимок.

"Мне или тупую, или (что вероятнее всего) ват*ую паскуду не жалко от слова совсем. Как и ее директора. Этих альтернативных нужно дрючить как последних с*к. Я бы просил своих друзей, особенно тех, кто вышел из Крыма, максимального огласку. Чтобы остальные боялись", - написал он.

Данную информацию передали директору городского департамента Одессы Елене Буйневич.

Новости В День Соборности сотни днепрян создали живую карту Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Латвии забили тревогу из-за карты с "российским" Крымом.

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