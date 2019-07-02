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"Нужно бить в набат": Вятрович заявил о наступлении "пятой колонны" в Украине

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События последнего месяца показывают, что пророссийские силы в Украине настроились на решительный реванш. Доказательством этого являются шаги новой власти в сфере гуманитарной политики.

Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович в интервью "Газета.ua". По его словам, страна-агрессор пытается нивелировать все достижения Украины за пять лет независимо от того, будет президент Владимир Зеленский их союзником, или нет.

"Для этого достаточно его бездействия: не реагировать на попытки обжаловать в суде декоммунизацию, закон об украинском языке, регистрацию Православной церкви Украины. В Харькове проспекту вернули название Жукова. В Киеве суд отменил переименование проспектов Московского и Ватутина на Степана Бандеры и Романа Шухевича. Все делается быстро. Из расчета, что общественность не успеет сориентироваться. Поэтому нужно бить в набат. И объяснять людям, что происходят вещи, которые могут поставить под угрозу многое сделанное за пять лет", – говорит Вятрович.

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Он также отметил, что судебное решение о возврате старых названий проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве по странному стечению обстоятельств было принято сразу после смены власти в Украине. Ведь до этого процесс был по сути "мертвым" на протяжении нескольких лет.

"Суд длился три года. Истица, товарищ Бережная, не способна была артикулировать свои претензии, и судья, как выглядело, не готова уже была слушать эти безосновательные заявления, истерики. Процесс затягивали. И только власть изменилась – мы получили неожиданный, ничем не обоснованный, политически мотивированный результат. Только Институт национальной памяти получит решение суда – будем подавать апелляцию", – напомнил директор УИНП.

Владимир Вятрович

Владимир Вятрович

"Газета 2000"

Говоря о том, кому выгодны такие антиукраинские выпады, Вятрович назвал нескольких возможных "адвокатов" российских интересов в Украине.

"За этим стоит Россия, которая использует различные каналы и инструменты. Это могут быть люди, которые являются ее "пятой колонной" в Украине – "Опоплатформа", "Оппоблок". И люди из окружения Зеленского. Оно может не быть откровенно пророссийским, но из-за отсутствия его четкой позиции там есть такие лица, как Дубинский, Бужанский и другие украинофобы. Его команда четко дала понять, что они готовы пересматривать принятый закон о языке", – объясняет Вятрович.

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Подытоживая, он не исключил что реваншистский план России может быть реализован, однако выразил уверенность в том, что украинцы не одобрят его молчаливым согласием.

"Не хочу сеять панику. Украинцы изменились и готовы защищать вопросы национальной идентичности. Однако сказать, что обратного пути нет, также не могу. Реванш не является неизбежным, но возможен. Произойдет ли он, зависит и от готовности украинцев защищать то, чего удалось добиться", – резюмировал Вятрович.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Вятрович предупредил, что если украинцы откажутся от достижений, которых удалось добиться за годы после Майдана, то вновь вернутся к тотальной российской экспансии и потере вектора развития как самобытная нация.

  • Он считает, что все достижения Майдана украинцы стали воспринимать как данность и теперь хотят ввергнуть в забвение тех людей, которые сделали революционные изменения возможными.

  • Также Вятрович предупредил, что намерение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум о вопросе формата переговоров с Россией по поводу войны грозит исчезновением Украины.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Вятрович
Место
Украина
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Шаповал Влад
Шаповал Влад
Як ти всiх задовбав. Як же було добре коли тебе не було в полiтицi. Такi як Вятрович розколюють нашу краiну. Сгинь нечисть!!!
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Golan Sim
Golan Sim
Що ви робите, що ви робите!!! Сепари, ватникi, москалi, кац.апи, ординцi, террористи.., а ну негайно любити банд.еру!!! Вата, вата!!! Сугс, сугс!!! Збирайтесь геть.. що ви робите, що ви робите!!! Усi на майдан! Ще не вмерла.. увесь свiт з нами!!! банд.ера - хэрой! за поребрик, за поребрик! Сугс, сугс, сугс!!!", - патрiот пiдровiч.
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Serov Oleg
Serov Oleg
этого идиота хорошо бы поместить в дурку и применить карательную психиатрию
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